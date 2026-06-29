 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs du secteur des télécommunications reculent après l'annonce par Comcast de son projet de scission
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 17:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juin - ** Les actions des opérateurs de télécommunications américains reculent après l'annonce par Comcast CMCSA.O de son intention de céder NBCUniversal et Sky; CMCSA progresse de 7,3 % à 24,85 $

** Verizon VZ.N recule de 7,4 % à 43,08 $; AT&T T.N perd 5,9 % à 21,37 $, tandis que T-Mobile TMUS.O recule de 5,6 % à 172,49 $

** Charter Communications CHTR.O progresse de 11,4 % à 149 $; Bloomberg News a rapporté la semaine dernière que la société étudiait la possibilité d'un partenariat avec SpaceX dans le domaine de la téléphonie mobile aux États-Unis

** La scission proposée par CMCSA donnera naissance à une société articulée autour de la branche de Comcast dédiée aux services câblés, mobiles et aux entreprises

** L'autre sera articulée autour des parcs à thème Universal, des studios de cinéma et de télévision, de NBC, de Peacock et de l'activité médiatique européenne Sky

Valeurs associées

AMER TOWER REIT
169,450 USD NYSE -3,39%
AT&T
21,465 USD NYSE -5,40%
CHARTER COMM RG-A
149,8800 USD NASDAQ +12,15%
COMCAST-A
24,7850 USD NASDAQ +6,97%
T-MOBILE US
174,0100 USD NASDAQ -4,75%
VERIZON COMM
43,275 USD NYSE -6,96%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
30,96 +12,50%
CAC 40
8 367,33 -0,21%
Pétrole Brent
73,07 -2,37%
SOITEC
114,3 -0,04%
STELLANTIS
4,8905 -2,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank