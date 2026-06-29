Les valeurs du secteur des télécommunications reculent après l'annonce par Comcast de son projet de scission

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juin - ** Les actions des opérateurs de télécommunications américains reculent après l'annonce par Comcast CMCSA.O de son intention de céder NBCUniversal et Sky; CMCSA progresse de 7,3 % à 24,85 $

** Verizon VZ.N recule de 7,4 % à 43,08 $; AT&T T.N perd 5,9 % à 21,37 $, tandis que T-Mobile TMUS.O recule de 5,6 % à 172,49 $

** Charter Communications CHTR.O progresse de 11,4 % à 149 $; Bloomberg News a rapporté la semaine dernière que la société étudiait la possibilité d'un partenariat avec SpaceX dans le domaine de la téléphonie mobile aux États-Unis

** La scission proposée par CMCSA donnera naissance à une société articulée autour de la branche de Comcast dédiée aux services câblés, mobiles et aux entreprises

** L'autre sera articulée autour des parcs à thème Universal, des studios de cinéma et de télévision, de NBC, de Peacock et de l'activité médiatique européenne Sky