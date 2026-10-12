Les valeurs du secteur des télécommunications en Australie et en Nouvelle-Zélande reculent après l'accord conclu par SpaceX concernant le spectre radioélectrique

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* Telstra clôture à son plus bas niveau depuis six semaines
* TPG Telecom recule de 5 %
* Les valeurs des télécommunications américaines et européennes sont également sous pression
par Kumar Tanishk
Les valeurs des télécommunications en Australie et en Nouvelle-Zélande ont chuté lundi après que l'acquisition par SpaceX SPCX.O d'un portefeuille de fréquences à l'échelle nationale aux États-Unis a ravivé les craintes que les satellites ne viennent concurrencer les opérateurs historiques et menacer la couverture de leurs réseaux.
Le leader australien des télécommunications, Telstra
TLS.AX , a perdu 2,5 % pour clôturer à son plus bas niveau depuis six semaines, tandis que le troisième opérateur, TPG Telecom TPG.AX , a chuté de près de 5 %, enregistrant sa pire journée depuis début juin. Spark New Zealand SPK.NZ a reculé de 1,8 %.
Voici quelques détails:
** La semaine dernière, SpaceX a conclu un accord pour acquérir un portefeuille de fréquences en bande basse à l’échelle nationale, ce qui rapproche l’entreprise de satellites d’Elon Musk d’une concurrence directe, depuis l’orbite, avec les géants historiques des télécommunications sans fil aux États-Unis.
** Cela a entraîné une chute des valeurs des télécommunications aux États-Unis et en Europe , en raison des craintes liées à la concurrence croissante des services mobiles par satellite.
** Les fréquences à bande basse peuvent parcourir de plus longues distances et traverser les bâtiments et autres obstacles plus efficacement que les ondes à haute fréquence.
** “Les investisseurs craignent que les États-Unis ne soient que le premier marché concerné et que le principal atout des opérateurs historiques, à savoir la couverture, ne perde de sa valeur”, a déclaré David Tuckwell, directeur des investissements chez ETF Shares à Sydney.
** M. Tuckwell estime que Telstra, qui repose sur la couverture, est la plus exposée, même si la menace à court terme concerne le pouvoir de fixation des prix en région, et non les abonnés.
** Les analystes de Citi ont déclaré: “Si l’acquisition de spectre par SpaceX risque de peser sur le cours de l’action Telstra, elle souligne également l’importance de disposer d’un spectre terrestre”.
** Citi a réitéré sa recommandation “acheter” sur Telstra, invoquant un potentiel de hausse par rapport aux prévisions de résultats financiers pour 2027.
** Le marché australien de la téléphonie mobile est dominé par Telstra, Optus (filiale de Singapore Telecommunications
STEL.SI ) et TPG Telecom TPG.AX , tandis que Superloop
SLC.AX et Aussie Broadband ABB.AX se disputent les places en marge.
** Superloop a reculé de 2,4 %, tandis qu’Aussie Broadband a perdu près de 2 %.
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