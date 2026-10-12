 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs du secteur des télécommunications en Australie et en Nouvelle-Zélande reculent après l'accord conclu par SpaceX concernant le spectre radioélectrique
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 08:27

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Telstra clôture à son plus bas niveau depuis six semaines

* TPG Telecom recule de 5 %

* Les valeurs des télécommunications américaines et européennes sont également sous pression

par Kumar Tanishk

Les valeurs des télécommunications en Australie et en Nouvelle-Zélande ont chuté lundi après que l'acquisition par SpaceX SPCX.O d'un portefeuille de fréquences à l'échelle nationale aux États-Unis a ravivé les craintes que les satellites ne viennent concurrencer les opérateurs historiques et menacer la couverture de leurs réseaux.

Le leader australien des télécommunications, Telstra

TLS.AX , a perdu 2,5 % pour clôturer à son plus bas niveau depuis six semaines, tandis que le troisième opérateur, TPG Telecom TPG.AX , a chuté de près de 5 %, enregistrant sa pire journée depuis début juin. Spark New Zealand SPK.NZ a reculé de 1,8 %.

Voici quelques détails:

** La semaine dernière, SpaceX a conclu un accord pour acquérir un portefeuille de fréquences en bande basse à l’échelle nationale, ce qui rapproche l’entreprise de satellites d’Elon Musk d’une concurrence directe, depuis l’orbite, avec les géants historiques des télécommunications sans fil aux États-Unis.

** Cela a entraîné une chute des valeurs des télécommunications aux États-Unis et en Europe , en raison des craintes liées à la concurrence croissante des services mobiles par satellite.

** Les fréquences à bande basse peuvent parcourir de plus longues distances et traverser les bâtiments et autres obstacles plus efficacement que les ondes à haute fréquence.

** “Les investisseurs craignent que les États-Unis ne soient que le premier marché concerné et que le principal atout des opérateurs historiques, à savoir la couverture, ne perde de sa valeur”, a déclaré David Tuckwell, directeur des investissements chez ETF Shares à Sydney.

** M. Tuckwell estime que Telstra, qui repose sur la couverture, est la plus exposée, même si la menace à court terme concerne le pouvoir de fixation des prix en région, et non les abonnés.

** Les analystes de Citi ont déclaré: “Si l’acquisition de spectre par SpaceX risque de peser sur le cours de l’action Telstra, elle souligne également l’importance de disposer d’un spectre terrestre”.

** Citi a réitéré sa recommandation “acheter” sur Telstra, invoquant un potentiel de hausse par rapport aux prévisions de résultats financiers pour 2027.

** Le marché australien de la téléphonie mobile est dominé par Telstra, Optus (filiale de Singapore Telecommunications

STEL.SI ) et TPG Telecom TPG.AX , tandis que Superloop

SLC.AX et Aussie Broadband ABB.AX se disputent les places en marge.

** Superloop a reculé de 2,4 %, tandis qu’Aussie Broadband a perdu près de 2 %.

Valeurs associées

SINGTEL
2,996 EUR Tradegate 0,00%
SPACEX
162,5700 USD NASDAQ +1,25%
TELSTRA GRP
3,4000 USD OTCBB -4,49%
TPG TELECOM
2,9800 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
28,64 +15,48%
Pétrole Brent
104,15 +0,02%
HAFFNER ENERGY
0,799 +4,04%
CAC 40
7 833,65 +0,39%
MEDINCELL
28,08 -3,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank