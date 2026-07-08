Les valeurs du secteur des semi-conducteurs reprennent leur baisse alors que les combats au Moyen-Orient font grimper le prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le prix du pétrole bondit de plus de 2 %; le rendement des obligations américaines à 30 ans dépasse les 5 %

* Samsung recule pour la deuxième séance consécutive

* Le KOSPI recule de 20 % par rapport à ses plus hauts

(Mise à jour des cours et des marchés asiatiques) par Tom Westbrook

Les cours du pétrole ont augmenté et les obligations ont été vendues mercredi, alors que la reprise des combats au Moyen-Orient et les sanctions américaines sur le pétrole iranien menaçaient le cessez-le-feu, tandis que les actions semblaient fragiles, le rallye record lié à l'IA commençant à manquer d'acheteurs.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 3,2 % à 76,54 dollars le baril, un niveau bien inférieur aux sommets atteints pendant la guerre (plus de 120 dollars), mais suffisant pour ébranler le marché obligataire en faisant peser des risques d’inflation, d’autant plus que des mois de conflit ont entamé les stocks mondiaux.

“De toute évidence, le marché n’apprécie pas ces attaques… mais on n’est pas encore en pleine panique,” a déclaré Jason Wong, stratège senior chez BNZ à Wellington.

Les contrats à terme sur les indices américains ESc1 et européens STXEc1 sont restés globalement stables.

Les États-Unis ont déclaré avoir frappé des sites de défense aérienne, de surveillance côtière et de lancement de drones iraniens, tandis que les Gardiens de la Révolution iraniens ont indiqué avoir pris pour cible des installations militaires américaines à Bahreïn et au Koweït, où des sirènes d’alerte aérienne ont retenti mercredi.

Washington a également décidé de retirer une dérogation permettant à l’Iran de vendre du pétrole sur le marché mondial, ce que le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié de violation de l’accord-cadre visant à mettre fin au conflit.

Les rendements des bons du Trésor américain à dix ans

US10YT=RR , qui augmentent lorsque les prix baissent, ont grimpé d’environ 3 points de base pour atteindre un plus haut sur un mois à 4,565 %, tandis que les rendements à 30 ans

US30YT=RR ont franchi la barre des 5 %.

“Alors que nous pensions pouvoir mettre de côté les primes de risque géopolitiques… on nous a clairement rappelé que cet accord de paix n’en est encore qu’à ses débuts,” a déclaré David Chao, stratège des marchés mondiaux pour la région Asie-Pacifique chez Invesco à Singapour.

“Je pense que le cours actuel du Brent se situe toujours à des niveaux qui, selon moi, ne tiennent pas compte de certaines des flambées de violence persistantes au Moyen-Orient.”

Les données publiées cette semaine ont révélé que les stocks de brut de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis avaient atteint leur plus bas niveau depuis 1983, rendant les marchés plus vulnérables à de futurs chocs d’approvisionnement.

SAMSUNG S'EFFONDRE

Les marchés asiatiques ont connu une forte volatilité et ont basculé dans le rouge, les investisseurs étant déstabilisés par la chute des actions de Samsung Electronics 005930.KS pour la deuxième séance consécutive, alors même que la société annonçait une hausse vertigineuse de son bénéfice, multiplié par 19.

Une baisse de 5 % à Séoul a entraîné les actions sud-coréennes .KS11 à un recul de plus de 20 % par rapport au pic du mois dernier, ce qui, si cette tendance se maintenait jusqu’à la clôture, confirmerait, selon certaines définitions, un marché baissier – même si l’indice KOSPI affiche une hausse de 70 % cette année.

“Les prises de bénéfices à court terme sur les valeurs performantes à long terme, en particulier celles liées à l’intelligence artificielle, semblent constituer une tendance mondiale,” a déclaré Sara Perring, responsable des ventes d’actions au comptant pour la région Asie-Pacifique chez J.P. Morgan.

“Selon J.P. Morgan Research, il faut s’attendre à une volatilité accrue et à la poursuite des ventes étrangères sur les actions coréennes à court terme.”

Dans la nuit, l’indice Nasdaq .IXIC est passé sous sa moyenne mobile sur 50 jours.

Le Nikkei japonais .N225 a reculé de 1,2 % mercredi, même si Hong Kong a constitué une lueur d’espoir .HSI , notamment grâce à l’indice technologique .HSTECH , fortement malmené, qui a progressé de 3,8 % pour s’acheminer vers l’une de ses meilleures séances de l’année, les investisseurs se ruant sur les valeurs à la traîne.

Sur les marchés des changes, le dollar, qui s'était éloigné de ses récents sommets, s'est raffermi, repoussant l'euro EUR= juste au-dessus de 1,14 dollar et dépassant les 162 yens JPY= , ce qui accroît le risque d'une intervention des autorités japonaises. FRX/

Le dollar néo-zélandais NZD= a légèrement progressé d’environ 0,5 % à 0,57 dollar après que la Banque centrale de Nouvelle-Zélande a relevé ses taux d’intérêt, comme s’y attendaient largement les opérateurs.

Le compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale du mois dernier doit être publié plus tard dans la journée de mercredi et les traders pensent que le nouveau président, Kevin Warsh, pourrait en réduire la précision afin d’atténuer tout signal concernant la politique monétaire.

“Le fait d’éviter toute discussion sur les hausses de taux pourrait être perçu par le marché comme une réticence à agir,” a déclaré Steve Englander, responsable de la stratégie macroéconomique pour l’Amérique du Nord chez Standard Chartered.