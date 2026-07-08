Guerre en Iran : les dernières frappes américaines étaient "absolument nécessaires", il est "crucial" que les États-Unis "réagissent avec fermeté", selon l'Otan

Mark rutte à Bemowo Piskie, en Pologne, le 18 décembre 2025. ( AFP / WOJTEK RADWANSKI )

En riposte à des tirs iraniens, les Etats-Unis ont rétabli ses sanctions économiques sur le pétrole iranien et frappé plus de 80 cibles en Iran, déclenchant ce mercredi 8 juillet des représailles de Téhéran.

"Il est totalement crucial que les États-Unis réagissent avec fermeté". Ce mercredi 8 juillet, à Ankara, le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a estimé que les dernières frappes américaines en Iran étaient "absolument nécessaires". "Je pense que c’était absolument nécessaire, parce que lorsqu'il y a un cessez-le-feu et que l'Iran le viole quasiment ouvertement, on a vu ce qui s'est passé hier avec des navires qui ont été touchés", a-t-il déclaré devant la presse au deuxième jour d'un sommet de l'Alliance.

Le secrétaire général de l'Otan a également dit s'attendre de la part des Alliés de l'Otan qu'ils réaffirment "que l’Iran ne doit absolument jamais mettre la main sur une capacité nucléaire". Cette affirmation, selon des diplomates de l'Alliance, correspond au contenu de la déclaration finale du sommet de l'Otan, qui doit être adopté jeudi au deuxième et dernier jour de ce sommet. "Le principe de la liberté de navigation doit être respecté, de sorte que le détroit d’Ormuz soit de nouveau entièrement ouvert", a ajouté Mark Rutte.

Les Etats-Unis ont frappé plus de 80 cibles en Iran en riposte à des tirs iraniens sur des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, déclenchant ce mercredi des représailles de Téhéran qui a dit avoir attaqué des bases américaines au Koweït et à Bahreïn. Washington a également rétabli ses sanctions économiques sur le pétrole iranien après les attaques de navires. Les deux camps s'accusent de violer leur protocole d'accord, signé le 17 juin pour mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février par l'offensive américano-israélienne contre la République islamique.