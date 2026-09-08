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Les valeurs du secteur des semi-conducteurs rebondissent, Citi publie des prévisions optimistes
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 19:27
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** L'indice PHLX des semi-conducteurs .SOX a progressé de 1,6% mardi, surperformant l'ensemble du marché

** Intel INTC.O est en tête des hausses, suivi de près par Advanced Micro Devices AMD.O

** Citi publie un rapport optimiste sur les puces électroniques à l'approche de sa conférence "Global TMT 2026" qui débute mardi; l'accent est mis sur AMD et INTC

** La banque relève son estimation du marché total adressable (TAM) des processeurs à 237 milliards de dollars d’ici 2030, ce qui implique un TCAC de 52% contre 29 milliards de dollars en 2025.

** La société de courtage souligne que ses prévisions dépassent les estimations du marché adressable total (TAM) de 100 milliards de dollars, 220 milliards de dollars et 200 milliards de dollars avancées respectivement par AMD, ARM Holdings ARM.O et Nvidia NVDA.O .

** Il se dit "plus optimiste quant à l’innovation" dans le domaine des processeurs pour serveurs; il s’attend à ce qu’"AMD soit le principal bénéficiaire de la renaissance des processeurs et Intel un bénéficiaire secondaire".

** INTC bondit de 9,8%, AMD progresse de 6,6% et les actions américaines d’ARM gagnent 4,7%

** Coherent COHR.N bondit de 8,8%, s’inscrivant dans le mouvement haussier général du secteur des technologies optiques

** Lumentum LITE.O s'envole de 12,6%, tandis qu'Applied Optoelectronics AAOI.O progresse d'environ 8%

Semi-conducteurs

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COHERENT
306,305 USD NYSE +8,67%
INTEL
104,8800 USD NASDAQ +9,48%
LUMENTUM HLDNGS
986,7500 USD NASDAQ +11,97%
NVIDIA
225,8899 USD NASDAQ -1,94%
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