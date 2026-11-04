Les valeurs du secteur de l'IA reculent, tandis que celles du solaire brillent après la victoire des démocrates au Congrès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

4 novembre - ** Les actions des entreprises d'électricité liées aux centres de données chutent alors que les démocrates prennent le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat

** Constellation Energy CEG.N recule de 7,7%, Bloom Energy

BE.N de 6,5% et Vistra VST.N de 14%

** Les entreprises du secteur solaire progressent: First Solar FSLR.O gagne 18,2%, Nextpower NXT.O > progresse de 11,4%

** Les valeurs solaires résistent bien, les démocrates étant favorables aux énergies propres, tandis que les inquiétudes plus générales concernant le développement de l’IA pèsent sur les valeurs liées aux centres de données, explique Dennis Dick, de Triple D Trading Inc

** "On constate que des titres comme First Solar se portent bien, mais que Constellation Energy, Vistra et Bloom Energy sont tous en forte baisse. Et là encore, cela s’explique par les craintes quant à l’avenir, à savoir que le secteur de l’IA pourrait rencontrer quelques obstacles",ajoute-t-il

** Si l'on tient compte des fluctuations de la séance, l'ETF solaire d'Invesco TAN.N affiche une baisse d'environ 6% depuis le début del'année