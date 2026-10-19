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Les valeurs du secteur de l'IA rebondissent après une forte correction ; CoreWeave s'envole suite à la révision à la hausse de Goldman Sachs
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 16:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice des puces électroniques de Philadelphie s'apprête à mettre fin à sa plus longue série de baisses depuis 2008

* CoreWeave rebondit après une révision à la hausse de la note d'une société de courtage, suite à une chute de 25 % la semaine dernière

* J.P. Morgan relève la note d'Intel de « sous-pondérer » à « neutre »

(Réécriture intégrale)

par Shashwat Chauhan

Les valeurs liées à l’IA ont rebondi lundi après une forte correction la semaine dernière, la baisse des rendements des bons du Trésor et le recul des cours du pétrole brut ayant apporté un certain soulagement, tandis que la société de néocloud CoreWeave a bondi à la suite d’une révision à la hausse de sa note.

CoreWeave CRWV.O a bondi de 3,4 % après avoir perdu plus d' , soit un quart de sa valeur, la semaine dernière, lorsque les inquiétudes concernant la dette de 50 milliards de dollars de cette entreprise de cloud computing se sont répercutées sur l'ensemble du secteur de l'IA.

Goldman Sachs a relevé la recommandation sur CoreWeave de « neutre » à « acheter », estimant que la pénurie de capacité de calcul et l’avantage de la société en termes de performances par rapport à ses concurrents du néocloud devraient permettre d’augmenter le chiffre d’affaires annuel récurrent par mégawatt au cours des deux prochaines années.

La société de courtage a déclaré qu’elle considérait ce récent recul comme une opportunité d’achat.

Le rendement de l’obligation de CoreWeave arrivant à échéance en 2031 US21873SAG30=TE a baissé de 25 points de base pour s’établir à environ 15 %, en recul par rapport aux plus de 16 % enregistrés la semaine dernière, selon les données de Tradeweb.

Nebius Group NBIS.O , un concurrent néocloud, a progressé de 4,5 % après avoir perdu plus de 31 % au cours des deux dernières semaines. Les opérateurs de centres de données Applied Digital APLD.O et IREN IREN.O ont quant à eux enregistré des hausses respectives de 9 % et 5,7 %.

Le secteur de l’IA a connu un passage à vide la semaine dernière après la publication d’un chiffre d’inflation élevé, qui a renforcé les anticipations de futures hausses des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine, alimentant ainsi les craintes que les entreprises d’IA fortement endettées ne soient confrontées à des coûts d’emprunt plus élevés.

« Nous pensons qu’il est trop tôt pour constater un impact significatif de la hausse des taux. De plus, nous prévoyons que les dépenses d’investissement dans l’IA continueront de se renforcer jusqu’en 2027 », a déclaré Ohsung Kwon, stratège en chef des actions chez Wells Fargo.

Morgan Stanley prévoit que le total des investissements dans l’IA atteindra 1 600 milliards de dollars en 2027 et 1 800 milliards de dollars en 2028.

L’indice des semi-conducteurs de Philadelphie ( .SOX ) a chuté de plus de 11 % la semaine dernière, les valeurs du secteur des puces électroniques figurant parmi les plus durement touchées par la chute des titres liés à l’IA.

L’indice a perdu environ 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière au cours d’une série de huit séances consécutives de baisse jusqu’à vendredi. Il a finalement clôturé en hausse de 2,8 %, en passe de mettre fin à sa plus longue série de baisses depuis octobre 2008.

Intel INTC.O a progressé de 5,6 % après que J.P. Morgan a relevé la note du titre de « sous-pondérer » à « neutre », estimant que l’augmentation des charges de travail liées à l’IA agentique et la pénurie de puces de pointe pourraient soutenir des révisions à la hausse des estimations de bénéfices jusqu’en 2027.

Nvidia NVDA.O a progressé de 0,6 %, AMD AMD.O a gagné 4,3 % et Broadcom AVGO.O a avancé de 2,2 %, après que ces trois titres ont subi une forte correction la semaine dernière.

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a grimpé de 3,8 % après avoir chuté de près de 15 % la semaine dernière. Les entreprises de stockage de données Sandisk

SNDK.O , Western Digital WDC.O et Seagate STX.O ont également progressé après les fortes baisses de la semaine dernière.

Les résultats des géants technologiques et des hyperscalers pourraient constituer le prochain test pour le secteur de l’IA, qui a propulsé Wall Street vers des sommets historiques en début d’année, les investisseurs cherchant des signes indiquant que la croissance des bénéfices peut compenser les inquiétudes liées aux valorisations, à l’endettement et aux taux d’intérêt.

Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, ainsi que Tesla TSLA.O et SpaceX SPCX.O , dirigées par Elon Musk, devraient publier leurs résultats dans le courant de la semaine.

Les entreprises de semi-conducteurs Lam Research LRCX.O et Texas Instruments TXN.O , ainsi que Western Digital, doivent également publier leurs résultats trimestriels.

« La question ce trimestre n’est pas de savoir si l’IA va continuer à se développer, mais si les investisseurs sont toujours prêts à payer une prime pour cette croissance », a déclaré Jay Woods, stratège en chef des marchés chez Freedom Capital Markets.

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