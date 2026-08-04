Les valeurs du secteur de l'énergie reculent alors que le prix du brut baisse suite à un rapport selon lequel l'Iran pourrait autoriser l'Europe à déminer le détroit d'Ormuz

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4 août - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY recule de 0,7 % dans le sillage de la baisse des cours du pétrole O/R

** Les cours du brut poursuivent leur baisse après la publication d'un rapport indiquant que l'Iran envisagerait d'autoriser l'Europe à déminer le détroit d'Ormuz

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 5,6 % à 79,07 dollars le baril; le West Texas Intermediate américain

CLc1 perd 5,9 % à 75,56 dollars le baril

** Diamondback Energy FANG.O , APA Corp APA.O , Expand Energy EXE.O et EQT Corp EQT.N reculent de 2 % à 3,4 %, figurant parmi les plus fortes baisses en pourcentage de l'indice énergétique

** Les géants de l'énergie Exxon XOM.N et Chevron CVX.N reculent chacun de 1,3 %

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N reculent de 0,9 % et HF Sinclair DINO.N de 1,2 %