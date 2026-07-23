Les valeurs du secteur de l'énergie progressent alors que le Brent frôle les 100 dollars le baril après l'attaque des Houthis contre des pétroliers saoudiens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

23 juillet - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY progresse de 1,7% dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 bondissent de 5,8%, atteignant 99,51 dollars le baril; le West Texas Intermediate américain CLc1 progresse de 4,7% à 90,90 dollars le baril

** Les cours ont frôlé les 100 dollars le baril pour la première fois depuis plus d’un mois après que la milice houthiste du Yémen a déclaré avoir attaqué deux pétroliers saoudiens, aggravant ainsi les perturbations du transport maritime mondial de pétrole via la mer Rouge et le détroit d’Ormuz

** Les géants de l'énergie Exxon XOM.N et Chevron CVX.N progressent chacun d'environ 2%

**Devon Energy DVN.N , Diamondback Energy FANG.O , Ovintiv

OVV.N et ConocoPhillips COP.N progressent de 2,4% à environ 3%, figurant parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice énergétique

** Les sociétés de services pétroliers progressent: Baker Hughes BKR.O de 1,3%, SLB SLB.N de 1%

** Les raffineurs sont en tête: Marathon Petroleum MPC.N d'environ 2% et Phillips 66 PSX.N de 1,6%