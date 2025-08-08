Les valeurs du jour en Europe - Morgan Stanley est plus optimiste sur Novartis que Roche

(AOF) - Dans une note d'analyse sur plusieurs acteurs suisses du secteur de la pharmacie, Morgan Stanley a indiqué préférer Novartis (+ 0,67%, à 93,67 francs suisses), à Roche (- 0,50%, à 259,10 francs suisses). Le titre de ce dernier a donc été dégradé de Pondération en ligne à Sous-pondérer, avec un objectif de cours de 286 à 245 francs suisses.

Pour les analystes de la banque américaine, " 2025 représente un pic de croissance pour Roche et ensuite, la société pourrait rencontrer de nouveaux problèmes de pipeline et engendrer une défiance des investisseurs qui estimerait que le laboratoire est en stagnation sans un développement commercial significatif pour compenser le rythme soutenu de l'expiration de brevets ".

Morgan Stanley relève sa cible sur Novartis

À l'inverse, Morgan Stanley se montre un peu plus enthousiaste sur Novartis, un concurrent de Roche. La banque américaine a relevé son avis de Sous-pondérer à Pondération en ligne, en rehaussant légèrement son objectif de cours de 91 à 100 francs suisses. Ils estiment " principalement que la dynamique du pipeline de produits en développement est meilleure chez Novartis que chez Roche avec notamment l'Abelacimab, dont les données sont attendues au second semestre 2026, ou encore le Farabursen et le YTB323 dont les résultats d'études sont programmés en 2027 ".

Autre point fort pour Novartis selon Morgan Stanley, le bilan solide et la génération de flux de trésorerie disponibles qui doivent lui permettre de s'offrir la possibilité d'effectuer des opérations de fusions-acquisitions.

Novartis dispose également d'un profil de croissance à moyen terme légèrement meilleur que Roche avec 4% de hausse du chiffre d'affaires/Ebit sur la période 2025-2028, contre +3% seulement pour Roche.

Ces deux groupes pharmaceutique suisses avaient dévoilé de solides résultats du premier semestre, en juillet dernier.

Les revenus de Novartis ont connu une hausse de 12%, à 27,287 milliards de dollars. Le bénéfice net a bondi de 29%, à 7,633 milliards de dollars. Concernant ses perspectives, Novartis vise toujours une croissance de son chiffre d'affaires 2025 comprise entre 5 et 10%. Le résultat d'exploitation de base est attendu en progression de 13 à 14%, contre une précédente fourchette de 10 à 12%.

De son côté, Roche avait enregistré une robuste performance sur la même période. Ses ventes atteignent les 30,9 milliards de francs suisses, représentant une augmentation de 7% à taux de change constant. Le bénéfice d'exploitation de base a augmenté de 11% à à taux de change constant pour s'élever à 12 milliards de francs suisses, avec une marge opérationnelle de base améliorée de 1,1 point de pourcentage à 38,8% des ventes.

Quant à ses prévisions, Roche cible toujours une croissance de son chiffre d'affaires autour de 5%. Le BPA devrait augmenter plus vite que ses ventes : entre 5 et 9%.