Les valeurs du jour à Wall Street - Les banques américaines dans le rouge après leurs résultats

(AOF) - Cette fin de semaine est marquée par le coup d’envoi de la saison des résultats des banques américaines. Les publications de JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo sont sanctionnées par des baisses de respectivement 0,74% à 205,92 dollars, de 3,03% à 63,72 dollars et de 6,84% à 56,04 dollars. Si JPMorgan et Citigroup ont dévoilé des profits en nette progression, ceux du premier ont été dopés des gains exceptionnels liés à l’échange de ses actions Visa. Wells Fargo a pour sa part déçu étant plus pessimiste sur revenus d'intérêts pour 2024.

JPMorgan a publié des résultats supérieurs aux attentes, mais ses revenus d'intérêts ont déçu. Au deuxième trimestre, JPMorgan a enregistré un bond de 25% de son bénéfice net à 18,15 milliards de dollars, soit 6,12 dollars par action. Les profits de la banque américaine ont cependant été gonflés à hauteur de 7,9 milliards de dollars par un échange de ses actions Visa. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice net est ressorti à 13,1 milliards de dollars, soit 4,40 dollars par action. Le consensus s'élève à 4,19 dollars.

Les revenus ont augmenté de 20% à 51 milliards de dollars alors que ses revenus d'intérêts ont augmenté de 4% à 22,9 milliards de dollars. Le marché visait 49,90 milliards de dollars de revenus au niveau du groupe.

Sur la même période, le bénéfice net de Citigroup a progressé de 10% à 3,217 milliards de dollars, soit 1,52 dollar par action. Le consensus de 1,39 dollar par titre a été dépassé. Les dépenses opérationnelles de la banque ont reculé de 2% à 13,35 milliards de dollars grâce notamment à ses mesures de réduction des coûts. Dans le même temps, les revenus ont augmenté de 4% à 21,14 milliards de dollars.

Les revenus de la banque d'investissement, qui s'élèvent à 853 millions de dollars, ont augmenté de 60 %, grâce à la vigueur des marchés obligataires primaires. Le bénéfice net de la division Banking est passé de 50 millions de dollars à 406 millions de dollars en un an. Celui de la division marchés a progressé de 29% à 1,44 milliard.

Entre avril et juin, le bénéfice net de Wells Fargo est ressorti à 4,91 milliards de dollars, soit 1,33 dollar par action, à comparer avec 4,94 milliards de dollars, ou 1,25 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à 1,29 dollar par titre. Les revenus ont augmenté de 0,76% à 20,689 milliards de dollars. Les revenus d'intérêts ont reculé de 9% à 11,92 milliards de dollars. Point noir de cette publication, Wells Fargo a légèrement revu à la baisse ses perspectives pour l'année. Les revenus d'intérêts sont désormais anticipés en repli de 8% à 9%.