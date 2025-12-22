Les valeurs du jour à Wall Street - La saga continue pour le rachat de Warner Bros Discovery (Paramount/Netflix)

(AOF) - Paramount Skydance (+6,28%, à 13,87 dollars) et Netflix (-1,12%, à 93,33 dollars) fourbissent leurs armes dans la bataille pour l’acquisition de Warner Bros Discovery (+3,04%, à 28,62 dollars). Dans un communiqué, le premier a annoncé un amendement à son offre afin de répondre aux préoccupations du conseil d’administration de Warner Bros Discovery (WBD).

Dans sa lettre aux actionnaires datée du 17 décembre dernier, et dans laquelle elle leur recommandait de choisir l'offre de Netflix, Warner Bros Discovery insistait sur le fait que l'offre de Paramount Skydance (PSKY) incluait un engagement en fonds propres de 40,65 milliards de dollars, sans aucun engagement de la famille Ellison. La Warner avait ajouté que l'offre reposait sur une "fiducie révocable inconnue et opaque pour assurer le financement de cette transaction cruciale", alors que le studio a répété à plusieurs reprises à Paramount Skydance l'importance d'un engagement de financement complet et inconditionnel de la famille Ellison.

L'amendement de l'offre concerne justement ce point crucial. Pour justifier ce revirement, PSKY indique que cette exigence de garantie personnelle n'avait jamais été soulevée par WBD ou ses conseillers durant les 12 semaines précédant l'accord de WBD avec Netflix. Partant, Paramount Skydance a modifié son offre aux actionnaires en apportant une garantie personnelle irrévocable de Larry Ellison d'un montant de 40,4 milliards de dollars pour le financement en fonds propres de l'offre et pour toute demande d'indemnisation contre Paramount.

En outre, parmi les autres éléments nouveaux, Mr Ellison a accepté de ne pas révoquer la fiducie de la famille Ellison, ni de transférer ses actifs de manière préjudiciable pendant la durée de la transaction.

Le prix de l'offre n'a, quant à lui, pas bougé, il reste de 30 dollars par action entièrement en numéraire.

De son côté, dans des documents publiés par la SEC, l'autorité des marchés financiers américains, Netflix indique avoir conclu un contrat de crédit revolving senior non garanti de 5 milliards de dollars. En parallèle, la plateforme de streaming a également conclu un contrat de crédit à tirage différé senior non garanti de 20 milliards de dollars.

Ces fonds doivent permettre de payer la partie en numéraire du prix d'achat de Warner Bros Discovery et de financer certains frais, coûts et dépenses engagés dans le cadre des transactions prévues par l'accord de fusion.