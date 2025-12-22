 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs du jour à Wall Street - La saga continue pour le rachat de Warner Bros Discovery (Paramount/Netflix)
information fournie par AOF 22/12/2025 à 16:29

(AOF) - Paramount Skydance (+6,28%, à 13,87 dollars) et Netflix (-1,12%, à 93,33 dollars) fourbissent leurs armes dans la bataille pour l’acquisition de Warner Bros Discovery (+3,04%, à 28,62 dollars). Dans un communiqué, le premier a annoncé un amendement à son offre afin de répondre aux préoccupations du conseil d’administration de Warner Bros Discovery (WBD).

Dans sa lettre aux actionnaires datée du 17 décembre dernier, et dans laquelle elle leur recommandait de choisir l'offre de Netflix, Warner Bros Discovery insistait sur le fait que l'offre de Paramount Skydance (PSKY) incluait un engagement en fonds propres de 40,65 milliards de dollars, sans aucun engagement de la famille Ellison. La Warner avait ajouté que l'offre reposait sur une "fiducie révocable inconnue et opaque pour assurer le financement de cette transaction cruciale", alors que le studio a répété à plusieurs reprises à Paramount Skydance l'importance d'un engagement de financement complet et inconditionnel de la famille Ellison.

L'amendement de l'offre concerne justement ce point crucial. Pour justifier ce revirement, PSKY indique que cette exigence de garantie personnelle n'avait jamais été soulevée par WBD ou ses conseillers durant les 12 semaines précédant l'accord de WBD avec Netflix. Partant, Paramount Skydance a modifié son offre aux actionnaires en apportant une garantie personnelle irrévocable de Larry Ellison d'un montant de 40,4 milliards de dollars pour le financement en fonds propres de l'offre et pour toute demande d'indemnisation contre Paramount.

En outre, parmi les autres éléments nouveaux, Mr Ellison a accepté de ne pas révoquer la fiducie de la famille Ellison, ni de transférer ses actifs de manière préjudiciable pendant la durée de la transaction.

Le prix de l'offre n'a, quant à lui, pas bougé, il reste de 30 dollars par action entièrement en numéraire.

De son côté, dans des documents publiés par la SEC, l'autorité des marchés financiers américains, Netflix indique avoir conclu un contrat de crédit revolving senior non garanti de 5 milliards de dollars. En parallèle, la plateforme de streaming a également conclu un contrat de crédit à tirage différé senior non garanti de 20 milliards de dollars.

Ces fonds doivent permettre de payer la partie en numéraire du prix d'achat de Warner Bros Discovery et de financer certains frais, coûts et dépenses engagés dans le cadre des transactions prévues par l'accord de fusion.

Valeurs associées

NETFLIX
93,3600 USD NASDAQ -1,09%
WARNER BROS RG-A
28,6350 USD NASDAQ +3,11%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/12/2025 à 16:29:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank