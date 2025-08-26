 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 721,99
-1,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs du jour à Paris - Les banques comme principales victimes boursières de la crise politique
information fournie par AOF 26/08/2025 à 10:52

(AOF) - Le scénario est bien rodé – il était déjà à l’oeuvre en septembre 2024 – la crise politique à Paris entraîne une augmentation du spread entre la France et l’Allemagne et celle-ci provoque une chute des valeurs bancaires. Société Générale (-6,99% à 51,92 euros), BNP Paribas (-6,32% à 75,35euros) et Crédit Agricole (-6,65% à 15,45 euros) enregistrent ainsi les plus fortes baisses du CAC 40. Le secteur bancaire est fortement pénalisé par l'augmentation du risque politique français car il constitue le coeur de l'économie du pays. Autre valeur financière perdant pied, Axa cède 5,08% à 38,88 euros .

Le Premier ministre, François Bayrou, a déclaré hier qu'il solliciterait un vote de confiance le 8 septembre et sa chute paraît désormais quasi-certaine. Dans une telle hypothèse, le président Macron devra, soit nommer un nouveau Premier ministre, soit prévoir de nouvelles élections législatives.

" Dans le cas de nouvelles élections législatives, les sondages suggèrent que le bloc d'extrême droite pourrait accroître son avance par rapport aux dernières élections, tandis que le bloc de centre-droit perdrait des sièges. Cela rend sans doute moins probable que le président Macron opte pour de nouvelles élections", explique UBS.

Sur le marché des taux, l'écart entre le rendement du 10 allemand - qui sert de référence en Europe car ce pays est considéré comme le plus rigoureux du point de vue des finances publiques - a fortement augmenté depuis hier par rapport à son équivalent français.

Janus Henderson Investors rappelait l'été dernier que l'augmentation des spreads souverains pouvait avoir un impact négatif sur les banques au niveau fondamental, par exemple, sur la valorisation de leur portefeuille obligataire et leurs coûts de financement.

Valeurs associées

AXA
38,7400 EUR Euronext Paris -5,42%
BNP PARIBAS
76,2500 EUR Euronext Paris -5,20%
CREDIT AGRICOLE SA
15,6100 EUR Euronext Paris -5,68%
SOCIETE GENERALE
51,9800 EUR Euronext Paris -6,88%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/08/2025 à 10:52:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA.

Ainsi, en dépit des liens capitalistiques liant BOURSORAMA à la société émettrice des instruments financiers mentionnés dans cette analyse, le lecteur est informé que Boursorama ne constate aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées.

