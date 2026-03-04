 Aller au contenu principal
Les valeurs du gaz naturel chutent alors que le marché se stabilise et que les investisseurs évaluent les risques d'approvisionnement au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 17:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 3,5 % à 2,95 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel ont chuté alors que le marché s'est stabilisé après avoir atteint un sommet de plus d'une semaine lors de la séance précédente, tandis que les investisseurs évaluaient les risques d'approvisionnement au Moyen-Orient dans le cadre de la guerre américano-israélienne contre l'Iran

** Les compagnies de gaz naturel chutent: EQT Corp EQT.N en baisse de 1,5 %, Cheniere Energy LNG.N en baisse de ~1 % et New Fortress Energy en baisse de 2,9 %

** Energy Transfer ET.N et Williams Companies WMB.N en baisse marginale

** ETFs: United States Natural Gas Fund UNG.P en baisse de 5% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en baisse de 9,6%

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
245,000 USD NYSE -0,32%
ENERGY TRANSFER
18,745 USD NYSE -0,53%
EQT
60,670 USD NYSE -1,54%
Gaz naturel
3,05 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
81,50 USD Ice Europ -0,56%
Pétrole WTI
74,70 USD Ice Europ -0,33%
WILLIAMS COMPANI
75,375 USD NYSE -0,64%
