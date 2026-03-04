Les valeurs du gaz naturel chutent alors que le marché se stabilise et que les investisseurs évaluent les risques d'approvisionnement au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 3,5 % à 2,95 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel ont chuté alors que le marché s'est stabilisé après avoir atteint un sommet de plus d'une semaine lors de la séance précédente, tandis que les investisseurs évaluaient les risques d'approvisionnement au Moyen-Orient dans le cadre de la guerre américano-israélienne contre l'Iran

** Les compagnies de gaz naturel chutent: EQT Corp EQT.N en baisse de 1,5 %, Cheniere Energy LNG.N en baisse de ~1 % et New Fortress Energy en baisse de 2,9 %

** Energy Transfer ET.N et Williams Companies WMB.N en baisse marginale

** ETFs: United States Natural Gas Fund UNG.P en baisse de 5% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en baisse de 9,6%