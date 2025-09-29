Les valeurs du cannabis bondissent après que Donald Trump a approuvé le cannabidiol pour les soins de santé des personnes âgées

(Mise à jour des prix et ajout d'un commentaire de Canopy Growth) par Johann M Cherian

Les actions des entreprises du secteur de la marijuana ont augmenté lundi après que le président américain Donald Trump a fait valoir les avantages potentiels de l'utilisation du cannabidiol dans les soins de santé aux personnes âgées dans un message publié sur les médias sociaux .

Le mois dernier, Donald Trump a déclaré que son administration envisageait de reclasser la marijuana , ce qui pourrait également se traduire par un allègement potentiel des sanctions pénales liées à son utilisation.

Le cannabidiol dérivé du chanvre (CBD) pourrait "révolutionner les soins de santé aux personnes âgées" en aidant à réduire la progression de la maladie et s'est avéré être une alternative aux médicaments sur ordonnance, a-t-il déclaré dans un message sur Truth Social dimanche.

Les actions cotées aux États-Unis de Canopy Growth WEED.TO

CGC.O ont gagné 18,3 % et Tilray Brands TLRY.O a bondi de 42 %, tandis que Cronos Group CRON.O CRON.TO a ajouté 15,5 % et Aurora Cannabis ACB.TO ACB.O a gagné 25,4 %.

Les fonds négociés en bourse AdvisorShares MSOS.P ont bondi de 21,8 % et Roundhill WEED.N a gagné 21,6 % et sont tous deux en voie de réaliser leur plus forte hausse trimestrielle jamais enregistrée, soit plus de 70 % chacun.

"MSOS, le plus grand ETF américain axé sur la marijuana, bénéficie... du soutien surprise du président Trump dimanche pour les avantages potentiels du CBD, tout soutien étant d'une grande aide pour ce secteur coté assiégé", a déclaré Ben Laidler, responsable de la stratégie des actions chez Bradesco BBI.

Les réglementations relatives à l'utilisation commerciale du chanvre et du CBD ont été considérablement assouplies par la promulgation de la loi sur l'amélioration de l'agriculture au cours du premier mandat de Donald Trump.

Toutefois, la marijuana reste inscrite à l'annexe I de la loi sur les substances contrôlées (Controlled Substances Act), ce qui signifie qu'elle présente un fort potentiel d'abus et qu'elle n'a pas d'usage médical reconnu à l'heure actuelle.

L'ancien président Joe Biden avait chargé le ministère de la Santé et des Services sociaux de réexaminer le statut de la marijuana, ce qui avait conduit l'agence à recommander de la faire passer à l'annexe III, une catégorie de drogues présentant un potentiel de dépendance modéré à faible.

Trump "a déjà laissé entendre qu'il prévoyait de la reclassifier. Cela ne signifie pas qu'il légalise la drogue, mais cela réduit une partie du fardeau des entreprises", a déclaré Daniela Hathorn, analyste principale du marché chez Capital.com.

"Je pense qu'il y a encore de la marge pour que ces actions montent si la reclassification se concrétise.

Les actions du secteur du cannabis ont reflété les flux et reflux du processus prolongé entrepris par chaque administration américaine en vue d'une légalisation plus large de la marijuana et sont souvent volatiles.

Certains titres, comme Canopy Growth, ont perdu près de la moitié de leur valeur cette année, tandis que Cronos et SNDL ont gagné plus de 50 % chacun, si l'on tient compte des gains de lundi.

"Nous sommes encouragés par le fait que l'administration américaine reconnaisse le cannabis et son rôle potentiel dans la santé et le bien-être des personnes âgées", a déclaré un porte-parole de la société ontarienne Canopy Growth.

"Canopy Growth se réjouit de cet élan et, grâce à ses participations dans Canopy USA, elle est prête à participer de manière significative dès que la voie à suivre sera plus claire."

La reclassification permettrait de supprimer le fardeau fiscal de la section 280E, qui refuse les déductions commerciales standard aux entreprises de cannabis. Si l'obstacle fiscal est levé, cela pourrait ouvrir la voie à la cotation d'un plus grand nombre d'entreprises de cannabis sur les marchés boursiers américains et susciter l'intérêt des investisseurs institutionnels.

La reclassification de la marijuana représente également un premier pas vers la réduction du gouffre entre les lois fédérales et celles des États en matière de cannabis. La drogue est légale sous une forme ou une autre dans près de 40 États.