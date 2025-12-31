Faibles variations en vue en Europe pour la dernière séance de 2025

Le mot « Bourse » sur la façade du Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations mercredi pour la dernière séance de l'année 2025 alors que l'indice Stoxx 600 s'apprête à réaliser sa meilleure performance annuelle depuis 2021.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,38% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,86%, tandis que le FTSE 100 à ‍Londres devrait abandonner 0,21%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,80% et le Stoxx 600 en hausse de 0,51%.

Soutenu par une baisse des taux directeurs, des projets d'investissement en Allemagne et une diversification des allocations d'actifs, le Stoxx 600 affiche à ce stade un gain de 16,78% sur l'ensemble de l'année.

La place parisienne, quant à elle, a gagné sur la même période 10,66%, malgré des turbulences politiques à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale qui a débouché sur un ‌Parlement très fragmenté.

Alors que 2025 tire sa révérence, les échanges devraient être faibles ce mercredi. Une demi-séance seulement est prévue sur Euronext et à Wall Street, tandis que d'autres marchés en Europe sont restés fermés comme en Norvège, en Suède ou encore en Suisse, à la veille du Nouvel An, qui sera chômé sur la plupart des places financières dans le monde.

Le seul élément susceptible d'agiter les marchés avant la nouvelle année reste les ​tensions géopolitiques, notamment les discussions de paix en Ukraine qui piétinent alors que l'espoir d'un accord sur le plan de paix est désormais mis à mal par des accusations de "terrorisme d'Etat" de la Russie envers Kyiv.

Côté statistiques ⁠économiques, l'unique indicateur majeur du jour est celui des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, dont les données, certes volatiles, seront surveillées dans un contexte de crainte d'une détérioration du marché du travail.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini sans grand changement mardi après une séance en dents de scie lors de laquelle la baisse des valeurs des secteurs de la technologie et ⁠de la finance ont pesé sur les indices.

L'indice Dow Jones a cédé 0,20%, ou 94,87 points, ‍à 48.367,06 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 9,50 points, soit 0,14% à 6.896,24 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 55,27 points, ⁠soit 0,23% à 23.419,08 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo est fermée ce mercredi à la veille du Nouvel An et le demeurera pour le reste de la semaine. L'indice Nikkei, qui a fini mardi en repli de 0,44%, a enregistré en 2025 un gain de 26%, troisième année consécutive de hausse. Le Topix, plus large, a pris pour sa part 22% sur l'ensemble de l'année.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd mercredi 0,17% alors que les investisseurs digèrent les "minutes" ​de la Réserve fédérale américaine (Fed), publiées mardi, qui montrent de profondes divisions au sein du FOMC, le comité de politique monétaire de la banque.

L'indice MSCI devrait enregistrer un gain de 27% depuis le début de l'année, sa plus forte progression depuis 2017, principalement grâce à la forte hausse des fabricants de semi-conducteurs, elle-même portée par l'essor des valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Hang Seng à Hong Kong, a terminé en repli mercredi de 0,87%, mais a enregistré un gain de 28% sur ⁠l'année, sa meilleure performance en huit ans, les investisseurs ayant fait fi des craintes liées à la guerre commerciale.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 0,17% et le CSI 300 reflue de 0,31%. Sur l'ensemble ​de l'année, les deux indices affichent une hausse d'environ 18% et le SSE Composite est en passe d'enregistrer sa plus forte progression en pourcentage depuis 2019.

Les ​marchés chinois ont résisté à la guerre commerciale sino-américaine et à ​la montée des tensions géopolitiques au cours d'une année volatile, les actions étant soutenues par les mesures de relance gouvernementales, la confiance croissante dans la technologie chinoise et l'appréciation du yuan.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar grignote 0,09% face ​à un panier de devises de référence mais se dirige vers sa plus forte baisse annuelle depuis 2017, les baisses de taux d'intérêt, ⁠les inquiétudes budgétaires et la politique commerciale erratique du président américain Donald Trump ayant jeté une ombre sur les marchés des devises en 2025.

L'euro cède 0,12%, à 1,1732 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3451 dollar (-0,11%). Ces deux monnaies sont sur le point d'enregistrer leur plus forte hausse annuelle depuis huit ans.

A ce stade, l'indice dollar accuse une baisse de 9,5% en 2025, tandis que l'euro a gagné 13,5% et la livre a fait un bond de 7,6%.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable mercredi, à 4,1258%. Il affiche un repli de 45 points de base sur l'ensemble de l'année.

PÉTROLE

Les cours du pétrole varient peu mercredi, mais devraient accuser une chute de plus de 15% en 2025, l'offre ayant dépassé la ‌demande dans une année marquée par des guerres, un relèvement des droits de douane, une hausse de la production de l'Opep+, ainsi que des sanctions à l'encontre de la Russie, de l'Iran et du Venezuela.

Le Brent reflue mercredi de 0,16% à 61,23 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,14% à 57,87 dollars.

Le Brent affiche à ce stade une baisse de près de 18% sur l'année, le repli annuel le plus important depuis 2020, et s'achemine vers une troisième année consécutive de pertes, la plus longue série de baisses jamais enregistrée.

Jason Ying, analyste sur les matières premières chez BNP Paribas, prévoit que le Brent tombera à 55 dollars le baril au premier trimestre 2026 avant de remonter à 60 dollars le baril sur le reste de l'année, la croissance de l'offre devant se normaliser tandis que la demande restera stable.

Le brut léger américain, quant à lui, s'achemine vers un repli annuel de 19%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU ‌31 DÉCEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au 27 220.000 214.000

chômage décembre

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)