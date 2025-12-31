 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 07:54

(Actualisé avec Airbus)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA - La compagnie aérienne nationale chinoise Air China 601111.SS a annoncé mardi qu'elle et une de ses filiales avaient signé un accord avec Airbus pour l'achat de 60 avions A320NEO dans le cadre d'un contrat d'une valeur d'environ 9,5 milliards de dollars au prix catalogue.

* SECTEUR DE L'IA - Nvidia NVDA.O est en discussions avancées pour racheter AI21 Labs, une startup israélienne spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), pour un montant pouvant atteindre trois milliards de dollars, rapporte mardi le quotidien financier Calcalist.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3XW04Q

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIRBUS
198,940 EUR Euronext Paris 0,00%
NVIDIA
187,5550 USD NASDAQ -0,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • enseigne casino (Crédit: Ketounette / Wikimedia Commons)
    A suivre aujourd'hui... Casino
    information fournie par AOF 31.12.2025 08:03 

    (AOF) - Le Groupe Casino annonce qu’il a procédé à un remboursement de 30 millions d'euros de la dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim, dont 29,2 millions de capital et 0,8 million d’intérêts courus portant sur le capital remboursé. Après l’opération, le ... Lire la suite

  • Le mot « Bourse » sur la façade du Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris
    Faibles variations en vue en Europe pour la dernière séance de 2025
    information fournie par Reuters 31.12.2025 07:59 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations mercredi pour la dernière séance de l'année 2025 alors que l'indice Stoxx 600 s'apprête à réaliser sa meilleure performance annuelle depuis 2021. D'après les premières ... Lire la suite

  • Un employé travaille l'acier dans une usine de Hefei
    Chine: Rebond inattendu de l'activité manufacturière en décembre
    information fournie par Reuters 31.12.2025 06:54 

    L'activité manufacturière en Chine a ‍progressé de manière inattendue en décembre, après huit mois consécutifs de ‌repli, montre une enquête officielle publiée mercredi, alors même que ​les bénéfices enregistrés par les ⁠usines ont reculé le mois dernier à leur ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron apparaît à l’écran pour prononcer son allocution télévisée du Nouvel An à la nation depuis le palais de l’Élysée, à Paris, le 31 décembre 2024 ( AFP / Kiran RIDLEY )
    Macron va tracer son ultime feuille de route avec ses voeux pour 2026
    information fournie par AFP 31.12.2025 04:06 

    Régulation des réseaux sociaux, retour du service national, législation sur la fin de vie: Emmanuel Macron, très affaibli à seize mois de la présidentielle, va tenter durant ses voeux mercredi soir de retrouver un peu de souffle pour lancer les derniers chantiers ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank