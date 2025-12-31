Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Airbus)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA - La compagnie aérienne nationale chinoise Air China 601111.SS a annoncé mardi qu'elle et une de ses filiales avaient signé un accord avec Airbus pour l'achat de 60 avions A320NEO dans le cadre d'un contrat d'une valeur d'environ 9,5 milliards de dollars au prix catalogue.

* SECTEUR DE L'IA - Nvidia NVDA.O est en discussions avancées pour racheter AI21 Labs, une startup israélienne spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), pour un montant pouvant atteindre trois milliards de dollars, rapporte mardi le quotidien financier Calcalist.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3XW04Q

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)