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Les valeurs des sociétés aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement dans un contexte de faiblesse du dollar américain
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 19:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions des sociétés minières aurifères progressent, dans le sillage de la hausse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 1,3 % à 4.414,61 dollars l'once, alors que le dollar américain est resté sous pression et que les investisseurs attendent les données clés sur l'inflation de cette semaine, qui devraient donner des indications sur la politique monétaire de la Réserve fédérale dans un contexte de remontée des cours du pétrole

** Les principales sociétés minières, Newmont NEM.N et Barrick Gold ABX.TO , ont progressé respectivement de 2,4 % et 1,4 %

** Parmi les actions cotées aux États-Unis, celles des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N ont légèrement progressé, Harmony Gold HMY.N a bondi de 3,2 %, AngloGold Ashanti AU.N a gagné 1,4 % et Sibanye Stillwater

SBSW.N a progressé de 1,8 %

** Les sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines

AEM.TO ont progressé de 1,3 % et Kinross Gold K.TO ont gagné environ 1 %

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
279,610 CAD TSX +0,48%
ANGLOGOLD ASH
108,675 USD NYSE +0,80%
BARRICK MINING
61,450 CAD TSX +1,00%
GOLD FIELDS
40,400 EUR Tradegate -1,22%
GOLD FIELDS SP ADR
47,160 USD NYSE -0,06%
HARMONY GOLD MIN
17,500 EUR Tradegate +0,29%
HARMONY GOLD SP ADR
20,789 USD NYSE +2,79%
KINROSS GOLD
41,720 CAD TSX +0,24%
NEWMONT
129,782 USD NYSE +2,11%
Or
4 399,33 USD Six - Forex 1 +1,00%
SIBANYE SP ADR
13,095 USD NYSE +1,51%
SIBANYE STILLW
2,820 EUR Tradegate +0,71%
SIBANYE STILLW
2,9750 USD OTCBB 0,00%
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