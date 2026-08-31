Les valeurs des services publics californiens reculent après la révision du projet de loi sur les risques d'incendies de forêt

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31 août - ** Les actions des principaux fournisseurs d’électricité californiens reculent en pré-ouverture: PG&E Corp

PCG.N en baisse de 10,5%, Edison Int EIX.N en baisse de 4,8% et Sempra SRE.N en baisse de 1,4% avant l’ouverture

** La législature californienne modifie le projet de loi sénatorial 492, qui porte sur la réduction des risques d’incendies de forêt et la reconstruction, en préservant la capacité des assureurs à se faire rembourser par les fournisseurs d’électricité les indemnités versées au titre des sinistres liés aux incendies de forêt

** “La législation californienne sur les feux de forêt ne semble pas apporter d’avantage supplémentaire significatif aux services publics par rapport au cadre existant”, indiquent les analystes de TD Cowen dans une note

** Les analystes de Jefferies prévoient une nouvelle baisse pour PG&E; ils notent également que la société pourrait augmenter le versement de son dividende plutôt que de se tourner vers des rachats d’actions, compte tenu de la pression politique

** PG&E estime que le projet de loi ne traite pas de manière adéquate les risques financiers liés au cadre californien de responsabilité en matière d’incendies de forêt

** Southern California Edison, filiale d’Edison, appelle à une réforme globale de la législation sur les feux de forêt afin de protéger les communautés et de maintenir des factures abordables

** Le PCG affiche une hausse de 3,3% depuis le début de l’année, l’EIX de 16,9% et le SRE une baisse de 4,5%