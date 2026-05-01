Les valeurs des éditeurs de logiciels américains remontent après qu'Atlassian a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

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1er mai - ** Les actions des éditeurs de logiciels américains progressent en pré-ouverture après qu'Atlassian TEAM.O a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

** Workday WDAY.O progresse de 2,9%, Salesforce CRM.N de 2,5%, Zscaler ZS.O de 1,1%, Intuit INTU.O de 1,6%, ServiceNow NOW.N de 2,5% et Datadog DDOG.O de 2,8%

** Atlassian s'envole de 25,3% après avoir relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel à environ 24%, contre 22% précédemment

** La société annonce un chiffre d'affaires de 1,79 milliard de dollars pour le troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes compilée par LSEG, qui s'élevait à 1,69 milliard de dollars

** Les actions des éditeurs de logiciels ont fortement chuté lors de la séance précédente, Microsoft MSFT.O reculant de 3,9% après la publication de ses résultats

** Les résultats des géants technologiques américains ont indiqué que les dépenses en IA dépasseraient 700 milliards de dollars en 2026, contre 600 milliards prévus précédemment, alimentant encore davantage les inquiétudes quant à l'impact disruptif de l'IA

** À la clôture d'hier, TEAM avait chuté de 57,7% depuis le début de l'année, WDAY avait plongé de 43%, CRM avait reculé de 33,3%, ZS avait perdu 41,9%, INTU avait chuté de 41,3%, NOW avait reculé de 42,3% et DDOG avait perdu 2,7%