Les valeurs de rendement se démarquent, celles de la tech s’essoufflent

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Etats-Unis : contraste entre un marché du travail solide et un secteur immobilier sous pression, le rythme de croissance de la zone euro ralentit en octobre, hausse de l'inflation au Japon, ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine…

Les investisseurs se montrent moins confiants à l'égard du thème de l'intelligence artificielle ces dernières semaines, l'indice MSCI World Technology ayant effacé tous les gains enregistrés le mois précédent. Cette évolution s'explique probablement par la combinaison de résultats d'entreprises mitigés et de nouvelles inquiétudes concernant les dépenses d'investissement liées à l'IA.

Nous pensons que le marché n'en est plus au stade où la simple évocation de l'IA suffit à séduire les investisseurs. Les marchés exigent désormais davantage de visibilité quant à la capacité des importants investissements dans l'IA à générer des flux de trésorerie. En revanche, l'indice MSCI World High Dividend Yield a progressé de 8 % au second semestre.

Les investisseurs se sont tournés vers des valeurs plus stables, que l'on trouve généralement dans des secteurs tels que les biens de consommation courante, la santé et les services aux collectivités. Ces secteurs, où les sociétés versent traditionnellement des dividendes, se sont montrés résilients alors que le marché dans son ensemble était sous pression. Cela laisse entrevoir des possibilités de diversification*, les investisseurs se tournant vers des secteurs aux valorisations plus attractives, caractérisés une activité stable et solide.

* La diversification ne garantit pas un profit et ne protège pas contre les pertes.

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