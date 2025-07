Les valeurs de la défense progressent après le plan de Macron

(AOF) - Thales (+1,16% à 253,90 euros), Dassault Aviation (+1,59% à 307,60 euros) sont bien orientés ce lundi à l'instar du secteur du secteur de la défense au lendemain des annonces faites par le Emmanuel Macron visant à doubler le budget des armées dès 2027 au lieu de 2030. Le président français a annoncé un effort supplémentaire de 3,5 milliards d'euros en 2026 et de 3 milliards en 2027 pour le budget des armées par rapport à la loi de programmation militaire en cours, en raison des "bascules du monde" qui "interviennent plus vite que prévu" et menacent la liberté en France et en Europe.