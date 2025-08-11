Les valeurs de la défense en repli avant la rencontre Trump-Poutine vendredi prochain

(AOF) - À l'ouverture des marchés ce lundi, les valeurs européennes du secteur de la défense reculent avant la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, prévue vendredi en Alaska. Thales perd 1,27%, à 226,10 euros, au sein du CAC 40. Exosens fléchit de 1,77%. Bae Systems perd 2,26%, Leonardo recule de 1,94%. Les deux dirigeants se pencheront sur l'avenir de la guerre en Ukraine et sur la question d’un éventuel accord prévoyant " des échanges de territoires " pour mettre un terme au conflit de plus de trois ans entre la Russie et l'Ukraine.

La présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky n'est pas prévue, même si elle reste " possible " selon l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Otan Matthew Whitaker.

Zelensky a d'ailleurs déclaré dans un message sur les réseaux sociaux que " les Ukrainiens ne feront pas cadeau de leur terre à l'occupant ", indiquant aussi que " toute décision prise contre ou sans l'Ukraine n'apportera rien" et qu'il s'agit de " décisions mortes qui "ne fonctionneront jamais ".

" Le président russe Vladimir Poutine a transmis à l'administration du président Trump les conditions d'un cessez-le-feu en Ukraine, exigeant que Kiev cède le Donbass à la Russie, a fait savoir le 8 août dernier The Wall Street Journal, citant des responsables européens et ukrainiens.

" Le président Trump a raison de dire que la Russie doit mettre fin à sa guerre contre l'Ukraine. Les États-Unis ont le pouvoir de contraindre la Russie à négocier sérieusement ", a déclare dans un communiqué la responsable de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas.

Elle précise que " tout accord entre les États-Unis et la Russie doit inclure l'Ukraine et l'UE car c'est une question de sécurité pour l'Ukraine et pour l'ensemble de l'Europe ".

Kallas a a annoncé une " réunion extraordinaire " ce lundi en visioconférence des ministres des Affaires étrangères des pays de l'UE, en présence de leur homologue ukrainien Andriï Sybigua, " afin de discuter des prochaines étapes ".

De son côté, le Washington Post souligne que " cette rencontre Trump-Poutine en Alaska " est un pari risqué pour la paix. Le quotidien de la capitale des États-Unis fait savoir que " le moment est venu de discuter des concessions territoriales, mais l'Ukraine a également besoin de garanties de sécurité ".

Et " Trump serait mal avisé de ne pas tenir compte de Zelensky. Naturellement, Poutine ne veut traiter qu'avec Trump. Toutefois, pour qu'un accord tienne la route, il faut que les Ukrainiens y adhèrent. Idéalement, bien que cela semble peu probable, Zelensky peut encore obtenir une invitation au sommet de l'Alaska ", précise le Washington Post.