Les valeurs de la cybersécurité reculent face aux craintes liées à un modèle d'IA d'Anthropic
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 17:08
Les valeurs de la cybersécurité ont nettement reculé après des informations évoquant le développement par Anthropic d'un nouveau modèle d'intelligence artificielle baptisé "Mythos". Selon des éléments relayés par Fortune, ce système serait le plus avancé conçu par l'entreprise, avec un déploiement progressif envisagé en raison des risques potentiels en matière de sécurité. Anthropic n'a pas confirmé ces informations dans l'immédiat.
Sur les marchés, plusieurs acteurs du secteur ont fortement chuté. CrowdStrike, Palo Alto Networks ou encore Zsclaer affichent une baisse de près de 5%. D'autres entreprises comme SentinelOne, Okta et Netskope reculent de 6% tandis que Tenable perd près de 9% sur la séance. Cette réaction illustre la sensibilité du secteur aux évolutions rapides de l'intelligence artificielle.
Depuis plusieurs mois, les valeurs de la cybersécurité subissent les inquiétudes liées à l'essor de l'IA, perçue comme un facteur de transformation des menaces. Les outils avancés et les agents autonomes rendent les attaques plus sophistiquées et accessibles, obligeant les entreprises à accélérer leur innovation. Anthropic avait déjà indiqué qu'un groupe lié à un État chinois avait utilisé son assistant Claude pour automatiser une cyberattaque, soulignant les nouveaux enjeux de sécurité.
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