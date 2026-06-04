Les valeurs de l'IA sous pression en Bourse après les résultats de Broadcom

Siège de Broadcom, le juin 2021 à San Jose, en Californie. Sixième capitalisation boursière mondiale, le groupe a déçu, mercredi soir, en ne relevant pas ses prévisions. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Les valeurs européennes liées à l'intelligence artificielle reculent jeudi en Bourse, les prévisions du géant américain des semi-conducteurs et des réseaux informatiques Broadcom ayant déçu et ravivé les craintes d'un excès d'optimisme autour du secteur.

Le chiffre d'affaires de Broadcom, sixième capitalisation boursière mondiale, a bondi de 48% sur un an, pour son deuxième trimestre (clôturé début mai), encore mieux que prévu par les analystes.

Broadcom a conclu ces derniers mois, d'importants partenariats avec OpenAI, Meta ou Anthropic, qui lui ont passé commande de millions de processeurs, dans un contexte d'accélération de l'IA depuis le début de l'année.

Résultat, "l'absence de relèvement des prévisions annuelles a clairement déçu de nombreux investisseurs", note Matt Britzman, analyste actions chez Hargreaves Lansdown.

En présentant ces résultats, le directeur général de Broadcom, Hock Tan, a évalué à 30 milliards de dollars le carnet de commandes pour des semi-conducteurs dédiés à l'IA.

La réaction sur les marchés a été "assez violente" avec une chute de 13% de l'action Broadcom dans les échanges électroniques de mercredi après la clôture de Wall Street, souligne Alexandre Baradez, responsable de l'analyse de marché pour IG France.

Cette déception "ravive les interrogations sur le rythme réel de croissance de l'intelligence artificielle, un thème qui a largement porté les marchés mondiaux depuis le début de l'année", souligne John Plassard, de Cité Gestion.

"Cela montre à quel point, dans un secteur qui était le moteur de la hausse de plein d'indices technologiques, avec des performances assez vertigineuses des valeurs liées aux semi-conducteurs, les marchés intègrent la perfection avec des croissances gigantesques", explique à l'AFP M. Baradez.

Les deux spécialistes des semi-conducteurs STMicroelectronics (-5,15% à 64,96 euros vers 11H00 GMT) et Soitec (-8,18% à 152,35 euros), perdent pied jeudi sur la Bourse de Paris.

Même constat pour le fabricant de semi-conducteurs allemand Infineon, qui perdait 4,57% à 83,98 euros à Francfort.

Les valeurs qui profitent indirectement de l'essor de l'intelligence artificielle sans être elles-mêmes des développeurs de modèles s'affichent également dans le rouge jeudi, à l'image des entreprises spécialisées dans les infrastructures électriques comme les centres de données telles que Schneider Electric (-1,66% à 278,75 euros) et Legrand (-0,58% à 146,05 euros).

Cette défiance provoque une rotation au sein même du secteur de la tech.

"Lorsque l'IA ne marche pas, on vend l'IA pour acheter les secteurs délaissés comme les logiciels ou le luxe en Europe", explique Grégoire Kounowski, conseiller en investissement chez Norman K.

Les éditeurs de logiciels français se démarquent jeudi: Capgemini (+6,66% à 104,25 euros) prenait la tête du CAC 40 vers 09H50 GMT, suivi de Dassault Systèmes (+5,36% à 20,05 euros).

Le spécialiste allemand des logiciels SAP, poids lourd du Dax 40, gagnait également 4,26% à 162,58 euros.

Les valeurs liées aux logiciels restent mal orientées sur l'année, précise Alexandre Baradez, la concurrence de l'IA pesant depuis plusieurs trimestres sur les cours.