Les valeurs de défense dans le viseur des investisseurs

Les usines du plus gros fabricant d’armes allemand Rheinmetall, qui fournit des obus de mortier et des munitions à l’Ukraine, tournent à plein régime depuis le début de la guerre. L’action du groupe a augmenté de 69% en un an. (© A. Heimken / AFP)

Les tensions géopolitiques ne déstabilisent pas le marché, qui a toujours les yeux rivés sur l'inflation et les taux. Elles favorisent toutefois les acteurs européens de la défense. Tour d'horizon.

Les banquiers centraux continuent de souffler le chaud et le froid. Dans un discours prononcé le 9 novembre dans le cadre d'une conférence organisée par le FMI, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), a martelé qu'il était trop tôt pour déclarer victoire sur l'inflation, et qu'en conséquence, l'institution américaine n'hésiterait pas à relever une nouvelle fois ses taux directeurs «si nécessaire».

Pour l'Europe, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) a laissé entendre que même si l'inflation repartait à la hausse – hypothèse qu'elle semble ne pas exclure –, un nouveau tour de vis ne serait peut-être pas nécessaire. Si les investisseurs sont habitués aux déclarations parfois changeantes de ces dirigeants, ils ont désormais intégré l'idée que les taux resteront élevés plus longtemps que prévu, et que la décrue ne s'amorcera qu'à partir du second semestre 2024.

Dans ces conditions, le taux 10 ans reste ferme, à environ 4,6% aux États-Unis, 2,7% en Allemagne et 3,3% en France. Les marchés actions apparaissent aussi stabilisés, avec un CAC 40 qui campe sur le seuil des 7.000 points.

Dans ce contexte incertain, le conflit entre Israël et le Hamas a fait ressurgir le risque géopolitique sur les marchés. «Israël est le 25e partenaire commercial de l'Union européenne et ne représente que 0,8% du