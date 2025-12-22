Les valeurs cryptographiques grimpent alors que le bitcoin reprend du terrain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain augmentent alors que le bitcoin BTC= dépasse brièvement les 90 000 dollars

** La plus grande crypto-monnaie du monde était en hausse de 1,6% à 89 536,4 dollars, tandis que l'éther ETH= augmente de 2,5% à 3 047,3 dollars

** La bourse de crypto-monnaie Coinbase Global COIN.O en hausse de 3,3%, l'accumulateur de crypto-monnaie Strategy

MSTR.O grimpe de 1,7% et l'opérateur de ferme de blockchain Bitfarms BITF.O en hausse de 9,1%

** Les mineurs de crypto-monnaie: Riot Platforms RIOT.O et MARA Holdings MARA.O en hausse de 1,6% et 2,3%, respectivement

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O en hausse de près de 2% chacun

** Les actions liées à l'Ether sont également en hausse; Bitmine Immersion Technologies BMNR.A en hausse de 1,9%

** Le BTC a baissé de 4,5 % depuis le début de l'année, bien loin de ses niveaux record d'octobre