Les valeurs cryptographiques grimpent alors que le bitcoin reprend du terrain
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 17:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain augmentent alors que le bitcoin BTC= dépasse brièvement les 90 000 dollars

** La plus grande crypto-monnaie du monde était en hausse de 1,6% à 89 536,4 dollars, tandis que l'éther ETH= augmente de 2,5% à 3 047,3 dollars

** La bourse de crypto-monnaie Coinbase Global COIN.O en hausse de 3,3%, l'accumulateur de crypto-monnaie Strategy

MSTR.O grimpe de 1,7% et l'opérateur de ferme de blockchain Bitfarms BITF.O en hausse de 9,1%

** Les mineurs de crypto-monnaie: Riot Platforms RIOT.O et MARA Holdings MARA.O en hausse de 1,6% et 2,3%, respectivement

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O en hausse de près de 2% chacun

** Les actions liées à l'Ether sont également en hausse; Bitmine Immersion Technologies BMNR.A en hausse de 1,9%

** Le BTC a baissé de 4,5 % depuis le début de l'année, bien loin de ses niveaux record d'octobre

Devises

Valeurs associées

BIT DIGITAL
2,3000 USD NASDAQ +3,14%
BITFARMS
2,7950 USD NASDAQ +10,47%
BTC/USD
89 191,0943 USD CryptoCompare +0,82%
CANAAN SP ADR-A
0,8573 USD NASDAQ +4,24%
COINBASE GLB RG-A
251,7534 USD NASDAQ +2,71%
HUT 8
51,1800 USD NASDAQ +16,00%
ISHARES BIT TRST
50,8000 USD NASDAQ +1,78%
MARA HLDGS
10,3550 USD NASDAQ +1,72%
RIOT PLATFORMS
14,7426 USD NASDAQ +1,67%
STRATEGY RG-A
167,2650 USD NASDAQ +1,48%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

