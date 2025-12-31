Les valeurs cryptographiques en passe de clôturer dans le rouge alors que le bitcoin recule par rapport à son sommet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions de plusieurs sociétés américaines liées aux crypto-monnaies et à la blockchain sont en passe de terminer 2025 dans le rouge après que le bitcoin a reculé par rapport à son record historique ** Le bitcoin BTC= a atteint un niveau record de plus de 126 000 dollars début octobre, alimenté par l'adoption institutionnelle via des fonds négociés en bourse, l'optimisme post-élection présidentielle américaine concernant les politiques pro-crypto et l'euphorie du marché en général ** Le prix a ensuite chuté de plus de 30 % à la fin du mois d'octobre et en novembre , après qu'environ 150 milliards de dollars de positions cryptographiques à effet de levier ont été liquidés à la suite de la décision de Trump d'imposer des droits de douane de 100 % sur les importations chinoises ** Les principaux faits marquants du secteur pour l 'année comprennent l'adoption par l'administration Trump d'une loi historique visant à créer un régime réglementaire pour les stablecoins et l'expansion des offres de crypto-monnaies par les poids lourds du secteur bancaire traditionnel ** Les cotations de crypto-monnaies ont également connu une vague d'activité en 2025, avec legéant des stablecoinsCircle

CRCL.N et la plateforme de prêt Figure FIGR.O parmi les principales introductions en bourse ** MSTR, le plus grand détenteur mondial de BTC en tant qu'actif de trésorerie d'entreprise, risque d'être retiré des principaux indices boursiers en vertu des règles proposées par MSCI; l 'action a chuté de 46% depuis le début de l'année, à la dernière clôture ** BTC, la plus grande crypto-monnaie du monde, en baisse de ~7,2 % depuis le début de l'année; Ether ETH=ampgt , le deuxième actif numérique le plus important, a perdu ~10,7 %

** Les crypto-actions Riot Platforms RIOT.O , Mara Holdings

MARA.O et Bit Digital BTBT.O ont perdu entre 24% et 45% depuis le début de l'année

** L'échange de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O en baisse de 6,7% YTD ** La capitalisation boursière du secteur s'élève actuellement à 3 000 milliards de dollars, selon CoinMarketCap