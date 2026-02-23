 Aller au contenu principal
Les valeurs cryptographiques en baisse, le bitcoin et l'éther chutant en raison de l'incertitude commerciale aux États-Unis
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 11:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain chutent avant la mise sur le marché, l'incertitude commerciale nuisant aux actifs plus risqués ** Le président américain Donald Trump déclare que les droits de douane généraux pourraient être portés à 15 % après que la Cour suprême se soit prononcée contre les droits de douane d'urgence imposés l'année dernière

** bitcoin BTC= , la crypto-monnaie la plus précieuse au monde, est en baisse de 1,7 % à 66 499 $, tandis que l'Ether

ETH= est en baisse de 1,3 % à 1 928 $

** Le marché plus large des crypto-monnaies s'est également corrigé après un rallye, le bitcoin s'échangeant près de son plus bas niveau depuis octobre 2024 et l'ETH près de son plus bas niveau depuis mai 2025

** L'échange de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O chute de 1,7%, tandis que l'opérateur de fermes de blockchain Bitfarms Ltd BITF.O baisse de 0,5%

** Les mineurs de crypto-monnaie: Riot Platforms Inc

RIOT.O , MARA Holdings MARA.O , Hut 8 HUT.O en baisse de 1,7% à 2%

** BTC buyer Strategy MSTR.O baisse de 2%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P baisse de 2%

** Le FNB iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O baisse de 2,1 %

** Jusqu'à la dernière clôture, le BTC avait chuté de 24% depuis le début de l'année

Cryptoactif
Devises

Valeurs associées

BIT DIGITAL
1,6400 USD NASDAQ -2,38%
BITFARMS
2,790 CAD TSX -2,11%
BITFARMS
2,0300 USD NASDAQ -2,40%
BTC/USD
66 189,0422 USD CryptoCompare -2,17%
CANAAN SP ADR-A
0,4574 USD NASDAQ -0,85%
COINBASE GLB RG-A
171,4050 USD NASDAQ +3,29%
HUT 8
53,8200 USD NASDAQ -1,90%
ISHARES BIT TRST
38,4200 USD NASDAQ +0,92%
MARA HLDGS
7,9700 USD NASDAQ +0,13%
RIOT PLATFORMS
15,6800 USD NASDAQ -3,33%
STRATEGY RG-A
130,9400 USD NASDAQ +1,15%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
