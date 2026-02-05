Les valeurs cryptographiques chutent alors que le bitcoin passe sous la barre des 70 000 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain chutent avant la mise sur le marché après que le bitcoin soit tombé sous le niveau clé de 70 000 dollars

** La pression à la vente s'est intensifiée après la nomination par le président Donald Trump de Kevin Warsh comme prochain président de la Fed, ce qui, selon les analystes, pourrait signifier une réduction du bilan de la Fed, ce qui est négatif pour les actifs spéculatifs

** Bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, en baisse de 4,3 % à environ 69456,06 $, son niveau le plus faible depuis novembre 2024

** Le bitcoin a déjà chuté de près de 8 % sur la semaine, ce qui porte ses pertes à près de 20 % pour l'année en cours

** La bourse de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O chute de 5%, tandis que l'opérateur de fermes de blockchain Bitfarms Ltd BITF.O baisse de 6,3%

** Les mineurs de crypto-monnaies Bit Digital BTBT.O en baisse de 3,3%, Hut 8 HUT.O perd 5,1%

** Mara Holdings MARA.O baisse de 5,2%, Riot Platforms Inc

RIOT.O baisse de 5,9%

** BTC buyer Strategy MSTR.O chute de 7%; la société doit publier ses résultats trimestriels plus tard dans la journée

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P chute de 5,4%; iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O en baisse de 5,3%