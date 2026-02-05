 Aller au contenu principal
Les valeurs cryptographiques chutent alors que le bitcoin passe sous la barre des 70 000 dollars
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 14:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain chutent avant la mise sur le marché après que le bitcoin soit tombé sous le niveau clé de 70 000 dollars

** La pression à la vente s'est intensifiée après la nomination par le président Donald Trump de Kevin Warsh comme prochain président de la Fed, ce qui, selon les analystes, pourrait signifier une réduction du bilan de la Fed, ce qui est négatif pour les actifs spéculatifs

** Bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, en baisse de 4,3 % à environ 69456,06 $, son niveau le plus faible depuis novembre 2024

** Le bitcoin a déjà chuté de près de 8 % sur la semaine, ce qui porte ses pertes à près de 20 % pour l'année en cours

** La bourse de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O chute de 5%, tandis que l'opérateur de fermes de blockchain Bitfarms Ltd BITF.O baisse de 6,3%

** Les mineurs de crypto-monnaies Bit Digital BTBT.O en baisse de 3,3%, Hut 8 HUT.O perd 5,1%

** Mara Holdings MARA.O baisse de 5,2%, Riot Platforms Inc

RIOT.O baisse de 5,9%

** BTC buyer Strategy MSTR.O chute de 7%; la société doit publier ses résultats trimestriels plus tard dans la journée

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P chute de 5,4%; iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O en baisse de 5,3%

BIT DIGITAL
1,7250 USD NASDAQ -2,54%
BITFARMS
1,9450 USD NASDAQ -4,19%
BTC/USD
69 551,7451 USD CryptoCompare -3,89%
COINBASE GLB RG-A
162,5100 USD NASDAQ -3,62%
HUT 8
50,3525 USD NASDAQ -7,05%
ISHARES BIT TRST
39,9601 USD NASDAQ -3,87%
MARA HLDGS
7,8700 USD NASDAQ -4,95%
RIOT PLATFORMS
13,9900 USD NASDAQ -1,06%
STRATEGY RG-A
120,9550 USD NASDAQ -6,30%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

