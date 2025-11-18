Les valeurs cryptographiques chutent alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis près de 7 mois

18 novembre - ** Les actions américaines liées aux crypto-monnaies sont en baisse avant le marché après que le bitcoin ait chuté à son plus bas niveau depuis près de 7 mois, après avoir brièvement plongé sous la barre des 90 000 dollars pour la première fois depuis le mois d'avril

** Le Bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, a baissé de 0,6 % à 91 265,27 $, dernier signe en date que l'appétit des investisseurs pour la prise de risque se tarit sur les marchés financiers

** Les actions de l'échange de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O ont perdu 0,5 %; la plateforme d'échange RobinHood HOOD.O a baissé de 1,3 %

** Le stockeur de BTC Strategy MSTR.O , anciennement connu sous le nom de MicroStrategy, en baisse de 0,9%

** Les mineurs de crypto-monnaies Riot Platforms RIOT.O en baisse de 0,7%, Mara Holdings MARA.O en baisse de 0,9%, CleanSpark CLSK.O en baisse de 0,8%, Hut 8 HUT.O en baisse de 0,8%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.N et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O en baisse de près de 0,7%