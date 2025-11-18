 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 013,90
-1,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs cryptographiques chutent alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis près de 7 mois
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 11:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions américaines liées aux crypto-monnaies sont en baisse avant le marché après que le bitcoin ait chuté à son plus bas niveau depuis près de 7 mois, après avoir brièvement plongé sous la barre des 90 000 dollars pour la première fois depuis le mois d'avril

** Le Bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, a baissé de 0,6 % à 91 265,27 $, dernier signe en date que l'appétit des investisseurs pour la prise de risque se tarit sur les marchés financiers

** Les actions de l'échange de crypto-monnaies Coinbase Global COIN.O ont perdu 0,5 %; la plateforme d'échange RobinHood HOOD.O a baissé de 1,3 %

** Le stockeur de BTC Strategy MSTR.O , anciennement connu sous le nom de MicroStrategy, en baisse de 0,9%

** Les mineurs de crypto-monnaies Riot Platforms RIOT.O en baisse de 0,7%, Mara Holdings MARA.O en baisse de 0,9%, CleanSpark CLSK.O en baisse de 0,8%, Hut 8 HUT.O en baisse de 0,8%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.N et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O en baisse de près de 0,7%

Devises

Valeurs associées

BTC/USD
91 500,4395 USD CryptoCompare -0,75%
CLEANSPARK
10,6100 USD NASDAQ -3,19%
COINBASE GLB RG-A
263,9500 USD NASDAQ -7,06%
HUT 8
37,7000 USD NASDAQ +2,06%
ISHARES BIT TRST
52,1000 USD NASDAQ -2,57%
MARA HLDGS
11,5100 USD NASDAQ -4,00%
RIOT PLATFORMS
13,8800 USD NASDAQ -0,50%
ROBINHOOD MARKETS
115,9700 USD NASDAQ -5,33%
STRATEGY RG-A
195,4200 USD NASDAQ -2,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank