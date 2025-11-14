 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 107,31
-1,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs cryptographiques chutent alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis 6 mois
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 13:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain chutent avant le marché, le bitcoin étant en passe de baisser pour la quatrième séance consécutive

** Bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, a baissé de 3 % à 95 878,12 $, son niveau le plus bas depuis le 7 mai; Ether ETH= a baissé de 1,7 % à 3 127,01 $

** Les contrats à terme sur les actions américaines chutent alors que les espoirs de réduction des taux d'intérêt alimentent le sentiment de risque .N

** Les actions de l'échange de crypto-monnaie Coinbase Global COIN.O en baisse de 3,3% avant la cloche

** Le stockeur de BTC Strategy MSTR.O , anciennement connu sous le nom de MicroStrategy, a baissé de 4%

** La plateforme de commerce de détail Robinhood HOOD.O en baisse de 3%

** Les mineurs de crypto-monnaies glissent: Riot Platforms

RIOT.O 4%, Mara Holdings MARA.O 4%, Hut 8 HUT.O 5%, CleanSpark CLSK.O 3,5%, Bit Digital BTBT.O près de 4%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O ont tous deux baissé de près de 2%

Devises

Valeurs associées

BIT DIGITAL
2,5200 USD NASDAQ -11,27%
BITFARMS
3,620 CAD TSX -18,47%
BITFARMS
2,6000 USD NASDAQ -17,98%
BTC/USD
95 013,4597 USD CryptoCompare -4,73%
CANAAN SP ADR-A
0,9700 USD NASDAQ -10,19%
CLEANSPARK
11,9800 USD NASDAQ -10,13%
COINBASE GLB RG-A
283,1400 USD NASDAQ -6,86%
GRSL BTCN CSH-AI
3,8000 USD OTCBB -2,80%
HUT 8
36,0200 USD NASDAQ -13,68%
ISHARES BIT TRST
55,5900 USD NASDAQ -3,47%
MARA HLDGS
12,7800 USD NASDAQ -11,31%
RIOT PLATFORMS
13,8800 USD NASDAQ -10,22%
ROBINHOOD MARKETS
121,5300 USD NASDAQ -8,61%
STRATEGY RG-A
208,5400 USD NASDAQ -7,15%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank