Les valeurs cryptographiques chutent alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis 6 mois

14 novembre - ** Les actions des sociétés liées aux crypto-monnaies et à la blockchain chutent avant le marché, le bitcoin étant en passe de baisser pour la quatrième séance consécutive

** Bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie du monde, a baissé de 3 % à 95 878,12 $, son niveau le plus bas depuis le 7 mai; Ether ETH= a baissé de 1,7 % à 3 127,01 $

** Les contrats à terme sur les actions américaines chutent alors que les espoirs de réduction des taux d'intérêt alimentent le sentiment de risque .N

** Les actions de l'échange de crypto-monnaie Coinbase Global COIN.O en baisse de 3,3% avant la cloche

** Le stockeur de BTC Strategy MSTR.O , anciennement connu sous le nom de MicroStrategy, a baissé de 4%

** La plateforme de commerce de détail Robinhood HOOD.O en baisse de 3%

** Les mineurs de crypto-monnaies glissent: Riot Platforms

RIOT.O 4%, Mara Holdings MARA.O 4%, Hut 8 HUT.O 5%, CleanSpark CLSK.O 3,5%, Bit Digital BTBT.O près de 4%

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P et iShares Bitcoin Trust ETF IBIT.O ont tous deux baissé de près de 2%