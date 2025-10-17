Les valeurs bancaires chutent, les inquiétudes concernant le crédit aux États-Unis secouent les investisseurs

États-Unis - Les révélations de Zions et Western Alliance suscitent des craintes

Les chutes suscitent des comparaisons avec les turbulences bancaires de 2023

Les valorisations des actions sont élevées et les investisseurs sont déjà inquiets

(Ajout de citations et de contexte) par Alun John et Ankur Banerjee

Les actions du secteur financiermondial ont chuté vendredi à la suite d'une déroute des actions des banques régionales américaines en raison des inquiétudes liées à l'augmentation des risques et à la qualité du crédit.

L'exposition du secteur bancaire à deux récentes faillites dans le secteur automobile aux États-Unis a ravivé les inquiétudes concernant les normes de prêt, plus de deux ans après la faillite de la Silicon Valley Bank , lorsque les taux élevés ont entraîné des moins-values latentes sur ses obligations.

La chute qui a commencé à Wall Street s'est accélérée en Asie et en Europe vendredi, jetant un coup de projecteur sur l'envolée des marchés boursiers qui, selon certains analystes, pourrait avoir créé une bulle.

Les banques européennes .SX7P ont chuté de 2,5% dans les premiers échanges, avec Deutsche Bank et Barclays en baisse de plus de 5% chacune, tandis que Société Générale a glissé de 4,6%

DBKGn.DE BARC.L SOGN.PA .

Les actions de Citigroup C.N TRVC.F ont chuté de 5,5 % à Francfort, bien que les échanges aient été limités, tandis que les actions de JPMorgan ont chuté de 3 % JPM.N .

Le SPDR S&P regional banking ETF KRE.P a chuté de 2,4% dans les transactions de pré-marché, un jour après sa plus forte chute en une journée depuis six mois. Les actions de Zions Bancorp ZION.O ont glissé de 1,7%.

Les banques japonaises .IBNKS.T et les assureurs

.IINSU.T ont également sombré, Tokio Marine 8766.T , Mizuho

8411.T et Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T ayant tous perdu près de 3%, et l'assureur australien QBE QBE.AX ayant chuté de 9%.

SOURCE D'INQUIÉTUDE

L'indice des banques régionalesaméricaines .KRX a chuté de 6% jeudi, deux petites banques ayant révélé des problèmes distincts.

Zions Bancorporation ZION.O a déclaré qu'elle subirait une perte de 50 millions de dollars sur deux prêts commerciaux et industriels de son unité californienne, tandis que Western Alliance WAL.N a révélé qu'elle avait intenté un procès pour fraude par Cantor Group V, LLC.

"Lorsque les banques américaines subissent un repli du jour au lendemain, l'Asie s'en aperçoit, l'Europe s'en aperçoit et le phénomène se propage", a déclaré James Rossiter, responsable de la stratégie macro-économique mondiale chez TD Securities.

Les analystes de Wall Street ont établi un parallèle entre la divulgation de Zions et la récente faillite du fabricant de pièces automobiles First Brands, qui a révélé des lacunes dans la surveillance des prêteurs et soulevé des questions sur la transparence du marché du crédit.

Ils ont également rappelé les commentaires du directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, cette semaine, sur l'anxiété du marché du crédit à la suite des faillites de First Brands et du prêteur à risque Tricolor.

L'effondrement de ces prêteurs a attiré l'attention sur les risques liés au crédit privé, un marché en plein essor mais moins réglementé où les entreprises ont emprunté massivement ces dernières années.

"Lorsque vous voyez un cafard, il y en a probablement d'autres, et tout le monde devrait être prévenu", a déclaré Dimon.

Les investisseurs tentent également de déterminer si nous assistons aux prémices d'un événement semblable à celui de 2023, lorsque les déboires des banques de la Silicon Valley avaient déclenché une déroute mondiale des valeurs bancaires.

Les grandes banques américaines ont pour la plupart publié des bénéfices élevés ces derniers jours, mais leurs actions se sont bien comportées et, les valorisations des marchés boursiers étant déjà très élevées, les investisseurs nerveux surveillent de près la situation.

"Le regain d'inquiétude concernant les banques régionales américaines pourrait accentuer la nervosité sur des marchés qui doivent déjà faire face à un mur d'inquiétude", a déclaré Vasu Menon, directeur général de la stratégie d'investissement de la banque OCBC.

Les actions bancaires ont connu une année faste.Les actions des banques européennes .SX7P ont progressé de quelque 40 % depuis le début de l'année.