Les valeurs bancaires américaines plongent, les investisseurs s'inquiètent des risques croissants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Zions, qui allègue une fraude, enregistre une charge de 50 millions de dollars

*

Western Alliance a intenté une action en justice contre l'emprunteur

*

L'indice des banques régionales américaines perd près de 4 %

*

Les analystes estiment que les investisseurs bancaires sont sur les dents

(Ajout d'un commentaire de l'avocat de Cantor niant les allégations de Western Alliance aux paragraphes 20-21) par Manya Saini, Arasu Kannagi Basil et Ateev Bhandari

Les valeurs bancaires américaines, dont Zions Bancorporation, Jefferies et Western Alliance, ont fortement chuté jeudi, les investisseurs étant de plus en plus inquiets des risques dans le secteur, qui a été ébranlé par l'exposition à deux faillites d'entreprises automobiles.

Zions ZION.O a chuté de 12% après avoir révélé qu'elle enregistrerait une perte de 50 millions de dollars au troisième trimestre sur deux prêts commerciaux et industriels de sa division californienne. L'action de Western Alliance WAL.N a chuté de près de 11 % après que la banque a révélé séparément qu'elle avait engagé une action en justice alléguant une fraude de la part de Cantor Group V, LLC.

La banque d'investissement Jefferies JEF.N , qui a organisé une journée des investisseurs jeudi, a plongé de 9 %. La société a révélé une exposition au fabricant de pièces automobiles en faillite First Brands , et son action a chuté de plus d'un cinquième depuis l'annonce de la faillite de First Brands.

"Cela montre qu'on ne peut pas considérer la qualité du crédit comme acquise, et qu'une mauvaise qualité de crédit dans une banque peut entraîner le groupe dans sa chute assez rapidement", a déclaré Stephen Biggar, analyste bancaire chez Argus Research.

JEFFERIES A LAISSÉ DES QUESTIONS SANS RÉPONSE

La journée des investisseurs de Jefferies était fermée à la presse. Ryan Kenny, analyste chez Morgan Stanley, a déclaré dans une note que la journée des investisseurs de Jefferies était positive en ce qui concerne l'activité principale, "mais qu'elle laissait des questions sans réponse sur ce qui a exactement mal tourné avec First Brands et sur la question de savoir si JEF aurait pu atténuer les risques à l'avance".

Jefferies n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters. Zions n'a pas répondu à une demande de commentaire.

"Il semble que les investisseurs choisissent de vendre d'abord et de poser des questions ensuite en ce qui concerne Jefferies, une liquidation qui menace bientôt d'être exagérée", a déclaré Sean Dunlop, analyste bancaire chez Morningstar Research, dans une note.

Les situations ont ébranlé le marché dans son ensemble, l'indice des banques régionales .KRX chutant de 5,8 % et le S&P 500 perdant près de 1 %.

Les analystes de Wall Street ont établi un parallèle entre la divulgation de Zions et l'effondrement du fabricant de pièces automobiles First Brands, qui a révélé des lacunes dans la surveillance des prêteurs et soulevé des questions sur la transparence du marché du crédit.

Les courtiers ont rappelé les commentaires du directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, cette semaine, sur l'anxiété du marché du crédit à la suite des faillites de First Brands et du prêteur subprime Tricolor.

Alors que les principaux prêteurs mondiaux déposent des demandes d'indemnisation non garanties, la question est devenue un test clé de la transparence et de la gestion sur le marché du crédit privé, qui connaît une expansion rapide.

Au troisième trimestre, JPMorgan a annulé 170 millions de dollars liés à la faillite de Tricolor et a déclaré qu'elle revoyait ses contrôles.

"Lorsque vous voyez un cafard, il y en a probablement d'autres, et tout le monde devrait être prévenu", a déclaré Jamie Dimon.

L'effondrement des banques intervient plus de deux ans après la faillite de la Silicon Valley Bank en 2023, lorsque les taux d'intérêt élevés ont entraîné des pertes sur le papier de ses obligations, déclenchant une ruée fatale sur les dépôts qui a entraîné la chute de la Signature Bank quelques jours plus tard.

FIRST BRANDS ET TRICOLOR METTENT L'ACCENT SUR LE CONTRÔLE DES RISQUES

Les faillites de First Brands et de Tricolor ont mis en lumière les contrôles de risque des banques et le marché opaque du crédit, où les prêts complexes et les nouvelles facilités ont rendu plus difficile l'évaluation de l'exposition des participants.

Zions a déclaré qu'elle s'attend à comptabiliser les charges au troisième trimestre et qu'elle a intenté une action en justice en Californie pour récupérer les prêts.

Western a révélé qu'elle avait allégué que les défendeurs avaient violé un prêt commercial et un accord de sûreté en falsifiant les titres de propriété liés à la sûreté – une créance légale – sur les propriétés sous-jacentes à plusieurs prêts.

Les documents déposés au tribunal en août montrent que Cantor est une société qui exerce ses activités dans le comté californien de Los Angeles.

Western fournira des informations sur son modèle d'entreprise diversifié et ses "structures de crédit solides" lorsqu'elle annoncera ses résultats trimestriels le 21 octobre, a indiqué la banque dans un courriel.

Les avocats de Cantor ont nié les allégations de Western Alliance.

"Ces allégations sont infondées et déforment les faits. Nous sommes convaincus qu'une fois que toutes les preuves auront été présentées, nos clients seront pleinement justifiés", a déclaré Brandon Tran, avocat principal du Dhillon Law Group, dans un courriel.

Western a cherché à rassurer les investisseurs en affirmant que le total des actifs critiqués - les crédits considérés comme faibles - était inférieur à ceux du 30 juin.

Certains analystes considèrent toujours que les effondrements sont idiosyncrasiques et liés à des emprunteurs individuels, plutôt que systémiques. Mais ces cas alimentent le malaise.

"En période de relâchement du crédit, les cas de fraude se multiplient", a déclaré Mike Mayo, analyste bancaire chez Wells Fargo. "Pour l'instant, le crédit en général se porte bien, mais il est crucial de surveiller de près les problèmes récents."