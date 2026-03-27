Les valeurs aurifères grimpent alors que les investisseurs suivent les tensions au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant les prix plus élevés des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 3,6 % à 4 536,29 $ l'once

** Le prix de l'or a fortement augmenté , les investisseurs ayant profité des baisses pour acheter après un repli en début de semaine, tout en surveillant les signes de désescalade au Moyen-Orient

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N augmente de 3,2% et Barrick Mining ABX.TO de 2,9%

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N grimpent de 3,9 %, AngloGold Ashanti AU.N augmente de 3,6 % et Harmony Gold HMY.N augmente d'environ 3 %

** Les actions des mineurs canadiens Agnico Eagle Mines

AEM.TO en hausse de 2,5% et Kinross Gold Corp K.TO en hausse de ~3%