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Les valeurs aurifères grimpent alors que les investisseurs suivent les tensions au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 17:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant les prix plus élevés des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 3,6 % à 4 536,29 $ l'once

** Le prix de l'or a fortement augmenté , les investisseurs ayant profité des baisses pour acheter après un repli en début de semaine, tout en surveillant les signes de désescalade au Moyen-Orient

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N augmente de 3,2% et Barrick Mining ABX.TO de 2,9%

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N grimpent de 3,9 %, AngloGold Ashanti AU.N augmente de 3,6 % et Harmony Gold HMY.N augmente d'environ 3 %

** Les actions des mineurs canadiens Agnico Eagle Mines

AEM.TO en hausse de 2,5% et Kinross Gold Corp K.TO en hausse de ~3%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
267,250 CAD TSX +2,78%
ANGLOGOLD ASH
89,090 USD NYSE +3,92%
BARRICK MINING
53,340 CAD TSX +2,75%
GOLD FIELDS SP ADR
42,250 USD NYSE +4,37%
HARMONY GOLD MIN
12,650 EUR Tradegate +1,61%
HARMONY GOLD SP ADR
14,380 USD NYSE +3,19%
KINROSS GOLD
39,830 CAD TSX +3,03%
NEWMONT
102,520 USD NYSE +3,16%
Or
4 519,61 USD Six - Forex 1 +2,44%
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