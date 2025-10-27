 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 225,59
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs aurifères chutent alors que le lingot recule en raison d'un accord commercial potentiel entre les États-Unis et la Chine
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 10:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions de sociétés d'extraction d'or cotées aux États-Unis chutent en début de marché, reflétant la baisse des prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 1,3 % à 4 059,22 $ l'once

** Les prix chutent alors que l'espoir d'un apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine a accru l'appétit pour le risque sur les marchés actions, tandis que les investisseurs attendaient les réunions des principales banques centrales cette semaine pour des indices de réduction des taux

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N chutent respectivement de 4 % et 2,4 %

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Sibanye Stillwater SBSW.N et Gold Fields GFI.N baissent respectivement de 2,7 % et d'environ 4 %

** Les sociétés minières canadiennes Kinross Gold K.TO ,

KGC.N chutent de 3,7 % et Agnico Eagle Mines AEM.TO , AEM.N plongent de 1,8 %

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
228,580 CAD TSX -0,68%
AGNICO EAGLE MIN
163,320 USD NYSE -0,80%
BARRICK MINING
45,490 CAD TSX +1,84%
GOLD FIELDS SP ADR
40,290 USD NYSE -2,21%
KINROSS GOLD
33,520 CAD TSX +0,36%
KINROSS GOLD
23,945 USD NYSE +0,15%
NEWMONT
83,330 USD NYSE -6,22%
Or
4 029,39 USD Six - Forex 1 -1,22%
SIBANYE SP ADR
11,130 USD NYSE -0,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank