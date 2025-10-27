Les valeurs aurifères chutent alors que le lingot recule en raison d'un accord commercial potentiel entre les États-Unis et la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions de sociétés d'extraction d'or cotées aux États-Unis chutent en début de marché, reflétant la baisse des prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 1,3 % à 4 059,22 $ l'once

** Les prix chutent alors que l'espoir d'un apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine a accru l'appétit pour le risque sur les marchés actions, tandis que les investisseurs attendaient les réunions des principales banques centrales cette semaine pour des indices de réduction des taux

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N chutent respectivement de 4 % et 2,4 %

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Sibanye Stillwater SBSW.N et Gold Fields GFI.N baissent respectivement de 2,7 % et d'environ 4 %

** Les sociétés minières canadiennes Kinross Gold K.TO ,

KGC.N chutent de 3,7 % et Agnico Eagle Mines AEM.TO , AEM.N plongent de 1,8 %