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Les valeurs américaines du secteur du « néocloud » reculent après la victoire écrasante des démocrates
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 15:15

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions des entreprises américaines du secteur du « néocloud » reculent en pré-ouverture alors que les démocrates remportent haut la main les marchés clés des centres de données au Texas et en Géorgie

** CoreWeave CRWV.O recule de 7,5% et figure parmi les titres les plus touchés

** Nebius NBIS.O recule de 5,4% et IREN IREN.O de 6,1%

** Les gains des démocrates alimentent les craintes d’un durcissement de la réglementation des centres de données et de freins potentiels à l’expansion des infrastructures d’IA, qui sous-tendent la demande en calcul IA

** L’ETF Roundhill Neocloud NCLD.O , qui suit les principales valeurs du secteur du « néocloud », a fortement chuté: il recule de 4,8% et a perdu plus de 33% de sa valeur depuis son lancement début août

** La Deutsche Bank abaisse son objectif de cours pour CRWV de 150 à 125 dollars, tandis que Citi le ramène de 159 à 128 dollars, invoquant des coûts de financement plus élevés et des inquiétudes liées à la valorisation

** À la clôture d'hier, l'action NBIS affichait une hausse de plus de 81% depuis le début de l'année, tandis que CRWV et IREN reculaient respectivement de plus de 24% et 35%

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1 commentaire

  • 15:58

    Eh bien, pas tant que cela !

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