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Les valeurs américaines du secteur des télécommunications reculent, ébranlées par les ambitions de SpaceX dans le domaine de la téléphonie mobile
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 11:59
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** Les actions des opérateurs de télécommunications américains sont en baisse avant l'ouverture de la Bourse après que SpaceX SPCX.O a révélé son ambition de mettre en place un service mobile à part entière

** La société a dévoilé des projets qui pourraient à terme opposer Starlink aux leaders du secteur que sont Verizon, AT&T et T-Mobile

** L'action de Verizon VZ.N recule de 2,3%, celle d'AT&T

T.N de 2,2% et celle de T-Mobile TMUS.O de 1,2%

** SpaceX a acquis 65 mégahertz de licences de spectre sans fil auprès d’EchoStar ECHO.O pour un montant total de 19,6 milliards de dollars, dans le cadre de deux transactions annoncées l’année dernière

** "Le spectre que nous avons acheté à EchoStar comporte bel et bien des composantes terrestres, nous avons donc bien l’intention de développer notre réseau terrestre", a déclaré mardi Gwynne Shotwell, présidente de SpaceX, lors d’une conférence téléphonique post-résultats

** Les trois plus grands opérateurs de téléphonie mobile américains ont investi des centaines de milliards de dollars au cours des trois dernières décennies pour acquérir des licences de spectre, construire et moderniser leurs réseaux, et dépenser massivement pour attirer et fidéliser leurs abonnés — des avantages que, selon les analystes, SpaceX aurait du mal à égaler

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T-MOBILE US
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VERIZON COMM
46,870 USD NYSE -0,99%
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