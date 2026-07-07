Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs reculent après que les résultats de Samsung ont ravivé les craintes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

7 juillet - ** Les actions du secteur des semi-conducteurs américains reculent alors que les résultats de Samsung Electronics 005930.KS suscitent des inquiétudes liées à l'IA, éclipsant la multiplication par 19 du résultat d'exploitation du fabricant sud-coréen de puces mémoire

** Recul des valeurs du secteur de la mémoire: Micron MU.O perd 6,9%, tandis que Sandisk SNDK.O , Seagate Technology

STX.O et Western Digital WDC.O enregistrent des baisses comprises entre 5,4% et 7,5%

** “Les investisseurs se montrent de plus en plus nerveux face au rythme des dépenses dans le domaine de l’IA et abordent le secteur technologique avec davantage de prudence”, a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell

** Nvidia NVDA.O recule de 1,6%, Broadcom AVGO.O de 1,9%, Advanced Micro Devices AMD.O de 7,2%, Intel INTC.O de 8,1% et Qualcomm QCOM.O de 2%

** L'ETF VanEck Semiconductor SMH.O recule de 4,2%, tandis que l'ETF iShares Semiconductor SOXX.O perd 5,4%

** L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX atteint son plus bas niveau depuis quatre semaines, en baisse de 4,6%