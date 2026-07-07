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Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs reculent après que les résultats de Samsung ont ravivé les craintes liées à l'IA
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

7 juillet - ** Les actions du secteur des semi-conducteurs américains reculent alors que les résultats de Samsung Electronics 005930.KS suscitent des inquiétudes liées à l'IA, éclipsant la multiplication par 19 du résultat d'exploitation du fabricant sud-coréen de puces mémoire

** Recul des valeurs du secteur de la mémoire: Micron MU.O perd 6,9%, tandis que Sandisk SNDK.O , Seagate Technology

STX.O et Western Digital WDC.O enregistrent des baisses comprises entre 5,4% et 7,5%

** “Les investisseurs se montrent de plus en plus nerveux face au rythme des dépenses dans le domaine de l’IA et abordent le secteur technologique avec davantage de prudence”, a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell

** Nvidia NVDA.O recule de 1,6%, Broadcom AVGO.O de 1,9%, Advanced Micro Devices AMD.O de 7,2%, Intel INTC.O de 8,1% et Qualcomm QCOM.O de 2%

** L'ETF VanEck Semiconductor SMH.O recule de 4,2%, tandis que l'ETF iShares Semiconductor SOXX.O perd 5,4%

** L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX atteint son plus bas niveau depuis quatre semaines, en baisse de 4,6%

Semi-conducteurs

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BROADCOM
370,7800 USD NASDAQ -0,83%
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ISHS SEMICONDUCTOR
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MICRON TECHNOLOGY
938,3800 USD NASDAQ -4,71%
NVIDIA
196,9300 USD NASDAQ +0,71%
QUALCOMM
182,9700 USD NASDAQ -1,88%
SAMSUNG ELECTRONICS
140,0000 USD OTCBB +114,69%
SANDISK
1 617,7000 USD NASDAQ -7,26%
SEAGATE HLDGS
827,6400 USD NASDAQ -4,68%
VANECK SEMICONDUCT
581,4500 USD NASDAQ -3,78%
WESTERN DIGITAL
532,1000 USD NASDAQ -7,86%
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