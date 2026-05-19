Les valeurs américaines du secteur des logiciels tentent de rebondir alors que les investisseurs réévaluent les risques liés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les valeurs du secteur américain des logicielss'orientaientmardi vers une quatrième séance consécutive de hausse, tentant de se redresser après avoir été malmenées pendant une grande partie de l'annéeen raisondes craintes liées aux bouleversements causés par l'intelligence artificielle.

Le rebond de ce secteur en difficulté a coïncidé avec un recul des fabricants de puces, qui ont commencé à marquer une pause après une remontée fulgurante qui avait propulsé l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX à un niveau record au début du mois. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector IGV.P a progressé de 1,1 %, atteignant son plus haut niveau depuis janvier. Workday WDAY.O , ServiceNow NOW.N et Salesforce CRM.N ont progressé de 3,7 % à 4,3 %. Les entreprises de cybersécurité CrowdStrike CRWD.O , Okta

OKTA.O , SailPoint SAIL.O et Zscaler ZS.O ont gagné entre 1,2 % et 2,5 %.

Ces hausses laissent entrevoir un possible changement de sentiment chez les investisseurs, les marchés réévaluant les valeurs du secteur des logiciels après un douloureux ajustement des valorisations.

Un rebond soutenu suggérerait que les marchés deviennent plus sélectifs, faisant la distinction entre les entreprises véritablement menacées par l'IA et celles qui pourraient finalement en bénéficier grâce à une productivité accrue, de nouveaux produits et une demande plus forte de la part des clients.

Cette divergence s'est manifestée lundi, les analystes de BofA Global Research ayant attribué la note “acheter” à ServiceNow, tout en réitérant leur recommandation “sous-performer” pour Salesforce. ServiceNow est “difficile à concurrencer” car elle est “trop bien implantée” dans les flux de travail des grandes entreprises, ont-ils déclaré. Salesforce, en revanche, est confrontée àce que les analystes ont qualifié de “changement structurel qui compromet de manière permanente le modèle économique de Salesforce”.

Il n'en reste pas moins que la reprise devra peut-être s'étendre davantage pour convaincre les sceptiques. Les investisseurs exigeront probablement des preuves plus claires que les éditeurs de logiciels sont capables de défendre leurs marges bénéficiaires et leurs modèles économiques face à la menace concurrentielle que représente l'IA.

L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector a perdu 12,2 % depuis le début de l'année, à la clôture de lundi. L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS est également en baisse de 13,7 %.