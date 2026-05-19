Les valeurs américaines du secteur des logiciels rebondissent, cherchant à se libérer de l'emprise de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 7 et 11, insertion d'un graphique) par Niket Nishant

Les actions de plusieurs sociétésaméricaines du secteur des logiciels ont progressé mardi, alors que l'industrie tente de se redresser après avoir été malmenée pendant une grande partie de l'année par les craintes liées aux bouleversements causés par l'intelligence artificielle.

Le rebond de ce secteur en difficulté a coïncidé avec un recul des fabricants de puces, qui ont commencé à marquer une pause après une remontée fulgurante qui avait propulsé l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX à un niveau record au début du mois. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector IGV.P a atteint son plus haut niveau depuis janvier avant de réduire ses gains, tandis que Workday WDAY.O , ServiceNow NOW.N et Salesforce

CRM.N ont progressé de 1,4 % à 2,4 %. Les entreprises de cybersécurité CrowdStrike CRWD.O , Okta

OKTA.O , SailPoint SAIL.O et Zscaler ZS.O ont progressé de 1 % à 2,6 %. L'ETF Amplify Cybersecurity HACK.N a atteint un record historique et a clôturé en hausse de 0,6 %.

Ces hausses laissent entrevoir un possible revirement du sentiment des investisseurs, les marchés réévaluant les valeurs du secteur logiciel après une douloureuse révision à la baisse des valorisations.

«Nous continuons de voir des investissements très attractifs dans le secteur des logiciels pour les investisseurs qui peuvent se permettre d’être un peu patients », a déclaré Gregg Moskowitz, analyste senior en logiciels d’entreprise chez Mizuho.

Un rebond soutenu suggérerait que les marchés deviennent plus sélectifs, faisant la distinction entre les entreprises véritablement menacées par l'IA et celles qui pourraient finalement en bénéficier grâce à une productivité accrue, de nouveaux produits et une demande plus forte de la part des clients.

Cette divergence s'est manifestée lundi, les analystes de BofA Global Research ayant attribué la note « acheter » à ServiceNow, tout en réitérant la note « sous-performance » pour Salesforce.

ServiceNow est « difficile à concurrencer » car elle est « trop ancrée » dans les flux de travail des grandes entreprises, ont-ils déclaré. Salesforce, en revanche, est confrontée à ce que les analystes ont qualifié de « changement structurel qui compromet de manière permanente le modèle économique de Salesforce ». «Le marché trace une ligne claire entre les entreprises qui s’appuient fortement sur les abonnements traditionnels par poste et celles qui se positionnent plus au cœur du développement de l’IA », a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial.

Il n'en reste pas moins que la reprise devra peut-être s'étendre davantage pour convaincre les sceptiques. Les investisseurs exigeront probablement des preuves plus claires que les éditeurs de logiciels sont capables de défendre leurs marges bénéficiaires et leurs modèles économiques face à la menace concurrentielle que représente l'IA.

L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector a perdu 12,2 % depuis le début de l'année, à la clôture de lundi. L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS est également en baisse de 13,7 %.