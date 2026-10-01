Les valeurs allemandes et autrichiennes du secteur des semi-conducteurs progressent après les prévisions optimistes de Micron et ses résultats supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions des entreprises allemandes et autrichiennes du secteur des semi-conducteurs progressent en pré-ouverture après que le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O ait annoncé un chiffre d’affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations et publié un chiffre d’affaires du quatrième trimestre dépassant les prévisions

** Un trader local indique que Micron a donné des perspectives optimistes concernant la demande de mémoire pour l’IA, qualifiant les résultats du quatrième trimestre de "solides"

** "Le sentiment est positif pour les valeurs technologiques et énergétiques liées à l’IA", ajoute le trader

** Suss MicroTec SMHNn.DE et AT & S ATSV.VI progressent respectivement de 2,5% et 3%

** Siltronic WAFGn.DE , Aixtron AIXGn.DE et Infineon

IFXGn.DE progressent entre 1,5% et 2%

** Aixtron et Infineon figurent tous deux en tête de leurs indices respectifs: l’indice des valeurs moyennes allemandes

MDAXI et l’indice des valeurs vedettes .GDAXI