Les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 08/01/2026 à 18:20

(AOF) - FDE

La Française de l'Energie (FDE), producteur d'énergies bas carbone, annonce la signature d'une convention avec l'Etat français accordant l'accès à 18 sites miniers supplémentaires dans les Hauts-de-France. Cet accord lève un obstacle critique au plan de développement du gaz de mine du groupe et offre une visibilité claire sur l'atteinte de ses objectifs 2030.

GenSight Biologics

GenSight Biologics a annoncé disposer d'une trésorerie et d'équivalents de 2,4 millions d'euros au 31 décembre 2025, contre 0,6 million d'euros trois mois plus tôt. Cette évolution provient de l'encaissement partiel en fin d'exercice des fonds issus de l'augmentation de capital de 2,9 millions d'euros réalisée le 26 décembre 2025. La société a depuis reçu le solde et dispose d'une trésorerie et équivalents de 2,9 millions d'euros au 7 janvier 2026. L'entreprise biopharmaceutique précise qu'elle dispose d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations jusqu'à la fin février 2026.

GTT

GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur Purus. GTT sera responsable de la conception des cuves cryogéniques des deux navires, qui offriront chacun une capacité totale de 174 000 m³ et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT.

Ubisoft

Ubisoft a dévoilé la nomination de Valentine Piedelievre-Eman au poste de Chief Communications Officer. A partir du 2 février, elle sera chargée de diriger le développement et la mise en oeuvre de la stratégie globale de communication et de marque d'Ubisoft. Elle sera rattachée à Cécile Russeil, Executive Vice President en charge de la communication, des affaires corporatives, de la DIA (diversité, inclusion et appartenance), des ressources humaines et du département juridique.

Valbiotis

Valbiotis a signé un accord de distribution exclusif auprès de Mena Nutrition. Ce dernier est spécialisé dans le marketing, la commercialisation et la distribution de produits de santé et de nutrition au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

