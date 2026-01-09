A la Bourse de Paris, le CAC 40 atteint des sommets inédits

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Le CAC 40, l'indice vedette de la Bourse de Paris, a établi un record en séance vendredi, à 8.317,82 points, dans un début d'année marqué par la forte hausse des valeurs de la défense en Europe, recherchées en raison du contexte géopolitique tendu.

Vers 12H15 GMT (13H15, heure de Paris), le CAC 40 progressait de 0,84%, à 8.312,77 points, peu après avoir dépassé son dernier point haut du 13 novembre 2025.

En cette sixième séance de 2026, l'indice affiche une progression d'environ 2% depuis le début de l'année, en ligne avec les autres principales places boursières européennes, qui elles aussi ont signé des records cette semaine.

L'indice DAX, équivalent du CAC 40 pour la Bourse de Francfort, a atteint de nouveaux sommets en séance et en clôture, tout comme le FTSE 100 londonien et l'Ibex 35 madrilène.

Sur la cote parisienne, les plus fortes progressions depuis le début de l'année sont à attribuer aux entreprises de la défense et de l'aéronautique. Thales grimpe de plus de 15%, Airbus de plus de 7% et Safran de près de 6%.

"Le marché a conclu l'année 2025 en pensant qu'on s'acheminait vers un début de solution sur la crise ukrainienne et puis 2026 a débuté sur l'opération américaine au Venezuela et le marché se demande si c'était la première d'une série d'actions militaires des Etats-Unis", commente Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés à IG France.

Samedi dernier, des forces spéciales américaines ont enlevé le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores à Caracas et les ont transportés à New York pour y être jugés pour des accusations de trafic de drogue. Depuis, Donald Trump a déclaré ouvertement que les États-Unis allaient "diriger" le Venezuela et que les entreprises américaines contrôleraient son pétrole.

"Dès lors qu'on cible le Venezuela, on considère que les Etats-Unis envoient aussi un message de force brute et géopolitique fort à la Chine et à la Russie, mais les tensions sur le Groenland jouent aussi pour les investisseurs européens, parce qu'elles touchent directement l'Union européenne, ce qui tend fortement les relations diplomatiques", poursuit l'analyste.

Le président américain martèle que les Etats-Unis doivent prendre le contrôle du Groenland, territoire autonome danois, pour assurer leur sécurité face à la Chine et à la Russie.

La Maison Blanche, tout en refusant d'exclure l'option militaire, a fait savoir que le président réfléchissait "activement" à un achat de l'immense île arctique.

Outre les valeurs de la défense, celles du luxe, qui pèsent lourd dans l'indice CAC 40, progressent depuis le début de l'année: Hermès s'octroie 3,16%, L'Oréal 4,49% et Kering 5,91%. La première capitalisation boursière du CAC 40, LVMH , leader du secteur, est en revanche à l'équilibre.

