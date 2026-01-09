Mieux vaut se concentrer sur les fondamentaux que sur la géopolitique

(Crédits: Adobe Stock)

Le 9 janvier 2026

Tous les commentateurs s'accordent à penser que la géopolitique est aujourd'hui la mère de tous les maux qui pourraient empêcher les marchés financiers de poursuivre leur marche en avant. Le principal sujet de préoccupation du moment se concentre sur le renversement du régime de Nicolas Maduro au Venezuela, avec en filigrane la ferme volonté des Etats-Unis de mettre durablement la main sur les ressources pétrolières du pays. Cette intervention, menée contre toutes les règles du droit international, constitue un précédent qui ferait basculer le monde dans un véritable Far West où chacun irait chercher chez le voisin les ressources dont il a besoin. La dernière proposition du locataire de la maison Blanche, favorable à un rachat du Groenland par les Etats-Unis, irait dans le même sens.

laskine

L'omniprésence du président sur la scène internationale est dérangeante. Mais démarrer l'année sur le thème « tous aux abris », Trump met la planète à feu et à sang, ne paraît pas être une très bonne idée. Si la mise en place début 2025 d'une guerre commerciale, d'une agressivité sans nom contre à peu près tous les pays de la planète, n'a pas empêché les Bourses mondiales d'atteindre des records de hausse jamais vus auparavant, on voit mal comment la mise hors d'état de nuire d'un dictateur marxiste sanguinaire pourrait empêcher les investisseurs d'acheter des actions Nvidia à Wall Street, Mercedes à Francfort ou Air Liquide à la Bourse de Paris ?

A ma connaissance, la consommation de mouchoirs en papier ne s'est pas brutalement envolée dans les salles de marchés depuis l'arrestation de Maduro ! Quant au Groenland, l'idée d'une proposition d'acquisition par les Etats-Unis moyennant finance est loin d'être absurde. Si le Danemark n'a pas les moyens de fournir à la « plus grande île non continent du monde », comme la qualifient les géographes, les moyens de son développement, sa population pourrait avoir tout intérêt à se tourner vers un partenaire puissant capable de l'épauler économiquement. Nul ne sait si ce processus aboutira un jour. En tout état de cause, s'il se met en place, sa réalisation n'interviendra pas avant de longues années, dix ou vingt ans peut-être. Un temps qui n'est pas celui des marchés financiers.

Oui, il y a bien un problème d'hyper-présence de Trump qui frôle la mégalomanie. Oui, l'hyper-puissance des Etats-Unis bouscule toutes les règles de bienséance en vigueur depuis 1945. Mais la stratégie d'investissement des grands fonds installés à Londres ou Singapour, n'est pas faite par des étudiants pleins de bonnes intentions attablés à la terrasse des Deux Magots, boulevard Saint Germain. L'instauration des premiers droits de douane avait provoqué une panique monstre sur les marchés pendant quelques semaines, puis les cours sont vivement repartis à la hausse pour ne plus interrompre leur course jusqu'à la fin de l'année. Ceux qui sont sortis du marché par crainte du « risque géopolitique », le regrettent encore aujourd'hui…

laskine

Comme nous l'avons indiqué dans notre point stratégique du 2 janvier, plutôt que de regarder les chaînes d'infos en continu jamais à court de catastrophe en tout genre, les épargnants que nous sommes feraient mieux de se concentrer sur les fondamentaux des entreprises et de garder un œil sur les indicateurs économiques. Sur ce dernier point, nous avons vu l'an dernier combien il était important de suivre la longue chaîne d'implications constituée des statistiques en matière de croissance économique, de l'évolution de l'emploi aux Etats-Unis et de l'inflation. Tous ces éléments ont un impact déterminant sur les prises de décisions de la Fed. Or, sans espoir de nouvelle baisse des taux directeurs dans les mois à venir, Wall Street a peu de chance de poursuivre sa marche en avant. Les places européennes disposent certes d'une certaine autonomie, mais elles peuvent difficilement s'affranchir du marché directeur situé à New York. L'annonce d'une hausse surprise de la production industrielle en Allemagne en novembre constitue une excellente nouvelle. Ce vendredi, toutefois, c'est le rapport sur l'emploi américain qui donnera le ton sur l'ensemble des places financières.

Plutôt que de chercher à évaluer l'impact des décisions de Donald Trump sur l'Amérique du Sud, l'Ukraine ou le Grand Nord, c'est du côté de leur impact sur la politique intérieure que ses décisions doivent être suivies. Sa volonté d'augmenter de 50% les dépenses militaires pour les porter à 1500 milliards à l'horizon 2027, a eu pour effet de tendre le rendement des Fed Funds à 10 ans à 4,2%. Un niveau qui commence à représenter une véritable concurrence pour les placements en actions. En France, il importe aussi de suivre de près l'évolution du taux de nos emprunts d'Etat à 10 ans situé à 3,52%, comparé aux 2,82% en vigueur en Allemagne. Au-delà de 75 points de base, la différence de rendement servi de part et l'autre du Rhin pourrait finir par peser sur le CAC 40.

Pour l'heure, comme le montrent les graphiques ci-joints, tous nos portefeuilles PEA ont bien commencé l'année. La meilleure performance revient à l'Offensif qui avait largement sous-performé l'an dernier. Nos principales positions sont constituées de 150 actions BNPParibas, 1200 Aixtron, 20 ASML Holding, 100 Heidelberg Materials, 400 ArcelorMittal, 1000 E.ON, 1000 Vallourec, 300 RWE et 1000 Valeo. Il s'agit d'une sélection de titres assez cycliques, regroupés autour de l'énergie, de la technologie, de la finance et de l'industrie. Nous avons renforcé la composante offensive du portefeuille en achetant ce jour deux valeurs orientées vers les produits de base : 200 actions Eramet, spécialisée dans les métaux non ferreux, et 500 actions Imerys, le leader européen des minéraux pour l'industrie. Près de la moitié du portefeuille est désormais composée de valeurs moyennes toutes très en retard par rapport aux big caps. Nous ne nous emballons pas sur ces quelques jours de surperformance de notre portefeuille Offensif, mais il nous semble que le contexte actuel est plus porteur pour les valeurs cycliques que l'an dernier.

Le Défensif, plus orienté vers de grandes valeurs de la cote assez traditionnelles mérite d'être progressivement déployée vers les titres, eux aussi, plus portés par les espoirs de rebond de la croissance. En attendant, notre dernière acquisition a consisté à renforcer la ligne Hermès International, dans un secteur du luxe ayant de fortes chances de retrouver une place de choix dans le CAC 40, en raison de la bonne dynamique observée aux Etats-Unis, en Asie et au Moyen-Orient. Notre sélection d'ETF Monde éligibles au PEA est toujours portée par nos choix de diversification à la fois géographiques et sectoriels. En plus des positions fortes déjà prises sur la Chine avec notre ETF Amundi PEA China, nous regardons de près les opportunités présentes dans les marchés émergents, d'Asie et d'Amérique du Sud.

Bonne lecture et bon week-end à tous. Avec mes vœux renouvelés pour la Nouvelle Année,

Roland Laskine