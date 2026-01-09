Broadcom progresse ; Mizuho relève les prévisions de croissance des puces d'IA

9 janvier - ** Les actions du fabricant de puces de réseau et d'intelligence artificielle Broadcom AVGO.O augmentent d'environ 1 % à 335,60 $ en pré-marché

** Mizuho augmente le PT à 480$ de 450$, ce qui implique une hausse de 44,4% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime qu'AVGO est bien positionnée pour rester le leader de l'industrie des puces d'intelligence artificielle

** Mizuho s'attend à ce que les livraisons de puces d'IA personnalisées de Broadcom augmentent de 43 % par an entre 2023 et 2027

** La note moyenne de 49 analystes est "buy", leur PT médian est de 461 $ - données compilées par LSEG

** AVGO a gagné 49,3% en 2025