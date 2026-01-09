 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Broadcom progresse ; Mizuho relève les prévisions de croissance des puces d'IA
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Les actions du fabricant de puces de réseau et d'intelligence artificielle Broadcom AVGO.O augmentent d'environ 1 % à 335,60 $ en pré-marché

** Mizuho augmente le PT à 480$ de 450$, ce qui implique une hausse de 44,4% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime qu'AVGO est bien positionnée pour rester le leader de l'industrie des puces d'intelligence artificielle

** Mizuho s'attend à ce que les livraisons de puces d'IA personnalisées de Broadcom augmentent de 43 % par an entre 2023 et 2027

** La note moyenne de 49 analystes est "buy", leur PT médian est de 461 $ - données compilées par LSEG

** AVGO a gagné 49,3% en 2025

Valeurs associées

BROADCOM
332,4800 USD NASDAQ -3,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank