Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* SECTEUR AUTOMOBILE - Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté en août de 2,18% en rythme annuel, selon les données communiquées lundi par la Plateforme automobile (PFA).

* ROLLS-ROYCE HOLDINGS RR.L a démenti samedi une information selon laquelle elle envisageait une introduction en bourse pour sa division de petits réacteurs nucléaires.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)