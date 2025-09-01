* SECTEUR AUTOMOBILE - Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté en août de 2,18% en rythme annuel, selon les données communiquées lundi par la Plateforme automobile (PFA).
* ROLLS-ROYCE HOLDINGS RR.L a démenti samedi une information selon laquelle elle envisageait une introduction en bourse pour sa division de petits réacteurs nucléaires.
(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)
