Renault: Une ex-Mercedes à la tête de Dacia, Denis Le Vot s'en va
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 10:26

Le logo Renault

PARIS (Reuters) -Renault a annoncé lundi une réorganisation de son équipe dirigeante avec notamment la nomination de Katrin Adt à la tête de la marque low cost Dacia pour remplacer Denis Le Vot, qui quitte le groupe au losange.

Cette nouvelle organisation, qui passe aussi par la création d'une nouvelle fonction de "chief growth officer" confiée au directeur général de la marque Renault Fabrice Cambolive, vise à "décider plus vite" et à "exécuter plus efficacement" la stratégie de croissance du groupe Renault, peut-on lire dans un communiqué.

Le constructeur automobile français a nommé fin juillet son directeur des partenariats François Provost comme nouveau directeur général pour succéder à Luca de Meo, architecte du redressement et de la transformation du constructeur automobile français, parti soudainement diriger le groupe de luxe Kering.

(Gilles Guillaume, édité par Augustin Turpin)

