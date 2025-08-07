Deutsche Telekom relève de nouveau ses prévisions au terme d'un bon 2e trimestre

Le groupe allemand de télécommunications Deutsche Telekom a relevé jeudi ses prévisions annuelles, pour la deuxième fois cette année, porté par la bonne performance de sa filiale américaine T-Mobile, qui a stimulé l'activité au deuxième trimestre.

( AFP / INA FASSBENDER )

"Nous constatons également au deuxième trimestre une forte croissance des deux côtés de l'Atlantique", a déclaré Tim Höttges, le président du directoire du groupe basé à Bonn.

Sur la période d’avril à juin, Deutsche Telekom a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 1% à 28,7 milliards d’euros, conforme aux attentes des analystes sondés par Factset.

Hors effets de change et de périmètre, la croissance organique atteint 4,0%.

En Allemagne, le résultat opérationnel a progressé malgré un léger recul du chiffre d'affaires de 1,3%, en raison d'une baisse des ventes d’appareils mobiles. Par contraste, les activités de services, plus rentables, ont progressé de 1,1% de manière organique.

Le résultat opérationnel ajusté après loyers (EBITDA AL) du groupe a augmenté de 1,7% à 11 milliards d'euros, et le résultat net hors intérêts minoritaires a progressé de 25% sur un an, à 2,6 milliards d’euros, se situant au-dessus du consensus.

Sur l'année, le leader européen des télécoms s'attend désormais à un résultat opérationnel ajusté après loyers (EBITDA AL) de "plus de 45,0 milliards d'euros", contre une précédente prévision d'environ 45 milliards et après avoir atteint 43,0 milliards l'année précédente.

La révision à la hausse des prévisions reflète principalement la bonne performance de la filiale américaine T-Mobile, qui a récemment relevé ses objectifs de croissance de sa clientèle pour 2025.

Autre indicateur clé du secteur, le flux de trésorerie disponible après loyers, déterminant pour le calcul du dividende et la capacité d'investir, a reculé au deuxième trimestre de près de 7%, à 4,9 milliards d'euros.

Mais sur l'année, il est désormais attendu à plus de 20 milliards d'euros, contre environ 20 milliards précédemment et 19,2 milliards atteint en 2024.