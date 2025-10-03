 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 642,17
+1,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 06:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR EUROPÉEN DU LUXE - Des représentants d'Armani ont approché des acheteurs potentiels, dont le groupe français L'ORÉAL OREP.PA , pour la vente d'une participation minoritaire dans le célèbre groupe de mode italien, à la suite du décés du créateur Giorgio Armani début septembre, ont rapporté trois sources à Reuters.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a annoncé avoir signé un accord pour céder son enseigne Tumelero au Brésil dans le cadre d'une opération qui reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, qui devrait intervenir d'ici la fin de l'année.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N3VD14H

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

L'OREAL
374,200 EUR Euronext Paris +2,14%
SAINT-GOBAIN
93,600 EUR Euronext Paris +0,80%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank