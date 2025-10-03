Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR EUROPÉEN DU LUXE - Des représentants d'Armani ont approché des acheteurs potentiels, dont le groupe français L'ORÉAL OREP.PA , pour la vente d'une participation minoritaire dans le célèbre groupe de mode italien, à la suite du décés du créateur Giorgio Armani début septembre, ont rapporté trois sources à Reuters.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a annoncé avoir signé un accord pour céder son enseigne Tumelero au Brésil dans le cadre d'une opération qui reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, qui devrait intervenir d'ici la fin de l'année.

(Rédigé par Claude Chendjou)